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即市新聞

13/12/2019 17:14

《台股攻略－馮偉明》貿易戰傳好消息，台股再度突破

　　《台股攻略》中美貿易戰可望達成協議，帶動美股周四（１２日）三大指數齊創新高，台股
今日（１３日）亦同步走強，指數高開１０１點，再創２９年新高，升９１﹒３１點，收
１１９２７﹒７３點，成交金額為新台幣１７０３﹒３２億元。
　　下跌的股份包括化工、紡織、觀光、橡膠、塑膠、運輸、電通、百貨、營建、化生醫、電子
零組件及生醫股，而半導體股則持續走強、升幅為１﹒８２％，最弱勢的生醫股跌幅為
０﹒９５％。電子三雄方面，台積電開高收高，升２﹒２６％，收新台幣３３９元；股王大立光
同樣造好，升０﹒７３％，收新台幣４８４０元；鴻海則開高收低，力守５日線之上。ＩＣ設計
股今日表現持續強勢，類比科、通嘉、九暘漲停，重鵬、鑫創、譜瑞─ＫＹ、矽創、盛群及聯發
科表現不俗。
　　由於貿易戰可能引致的風險降低，資金短線湧入股市，因此短線回調幅度未必太大，觀望本
月１５日如何處理中美關稅將成為後市升跌的指標。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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