【新股掛牌】索信達首掛收報１﹒６２元，高招股價８％

《經濟通通訊社１３日專訊》內地大數據及人工智能行業服務供應商索信達控股

（０３６８０）今日掛牌，收報１﹒６２元，較招股價１﹒５元高出８％，成交約１﹒０５億股

，涉資１﹒７３億元。以每手２０００股計，不計手續費，每手賺２４０元。

該股今早開市即穿招股價，報１﹒３７元，同時是全日最低位，其後反覆上揚，最高曾見２

﹒１６元，高招股價四成四。

該股公開發售部分超購１４﹒１６倍，一手中籤率達六成，認購３５手穩奪一手。（ｎｓ）

