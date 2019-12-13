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即市新聞

13/12/2019 09:27

《異動股》騰訊（７００）隨市高開逾３％，暫連升六日累漲近一成

　　《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊控股（００７００）昨日漲近３％破２５０天線
（３４２﹒６０元）後，現價續升３﹒１５％，報３６０元，暫連升六日累漲９﹒６％；成交約
１８２萬股，涉資６﹒５３億元。
　　現時，恆生指數報２７４９４，上升５００點或上升１﹒８５％，主板成交２９﹒３０億元
。國企指數報１０８０４，上升１８９點或上升１﹒７９％。
　　上證綜指報２９３７，上升２２點或上升０﹒７６％，成交２３﹒３７億元人民幣。
　　深成指報９９２３，上升８７點或上升０﹒８９％，成交３５﹒４４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒０５元　　　上升２﹒４７％
　　港交所　（００３８８）　　２５３﹒００元　　　上升１﹒２８％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒５０元　　　上升１﹒５６％
　　中國移動（００９４１）　　　６１﹒５０元　　　上升１﹒９９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８１﹒１０元　　　上升１﹒６９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７５元　　　上升１﹒４１％
　　中國平安（０２３１８）　　　９２﹒８０元　　　上升１﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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