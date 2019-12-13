《異動股》騰訊（７００）隨市高開逾３％，暫連升六日累漲近一成

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊控股（００７００）昨日漲近３％破２５０天線

（３４２﹒６０元）後，現價續升３﹒１５％，報３６０元，暫連升六日累漲９﹒６％；成交約

１８２萬股，涉資６﹒５３億元。

現時，恆生指數報２７４９４，上升５００點或上升１﹒８５％，主板成交２９﹒３０億元

。國企指數報１０８０４，上升１８９點或上升１﹒７９％。

上證綜指報２９３７，上升２２點或上升０﹒７６％，成交２３﹒３７億元人民幣。

深成指報９９２３，上升８７點或上升０﹒８９％，成交３５﹒４４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒０５元 上升２﹒４７％

港交所 （００３８８） ２５３﹒００元 上升１﹒２８％

建設銀行（００９３９） ６﹒５０元 上升１﹒５６％

中國移動（００９４１） ６１﹒５０元 上升１﹒９９％

友邦保險（０１２９９） ８１﹒１０元 上升１﹒６９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７５元 上升１﹒４１％

中國平安（０２３１８） ９２﹒８０元 上升１﹒６４％

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