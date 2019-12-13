《異動股》人幣破７算賭股領漲藍籌，銀娛、金沙均漲逾４％

《經濟通通訊社１３日專訊》銀娛（０００２７）現價升４﹒１５％，報５６﹒４５元，

盤中高見５６﹒９元暫領漲藍籌；成交約４４９萬股，涉資２﹒５０億元。

其他賭股表現同樣強勁，金沙（０１９２８）現價升４﹒１２％，報３９﹒２元，盤中高見

３９﹒５元；成交約２５２萬股，涉資９８８１萬元；美高梅（０２２８２）飆８﹒６２％，報

１３﹒１元；永利澳門（０１１２８）彈６﹒６％，報１８﹒４元。

美國《華爾街日報》上日（１２日）引述知情人士報道?，美國總統特朗普將簽署與中國達

成的有限度協議，或取消在１５日對華商品加徵新一輪關稅。消息刺激人民幣再度升破７算，離

岸人民幣（ＣＮＨ）日內最高曾見６﹒９２２４，在岸人民幣日內最高曾見６﹒９６１０。

另外，據《路透社》上日引述十多名官員及企業高管指出，中國國家主席習近平下周將會訪

問澳門，期間會宣布一系列新政策，包括將設立一個以人民幣計價的證券交易所、加快建設人民

幣結算中心，亦會從橫琴撥出更多土地予澳門供發展用途。報道指，北京方面已指示國有銀行和

企業在澳門幫助建立基礎設施，以促進其金融多元化，更安排了兩名曾幫助上海證券交易所發展

的官員移居澳門。

現時，恆生指數報２７４８１點，升４８７點或升１﹒８０％，主板成交１１４﹒１１億元

。國企指數報１０７７４點，升１５９點或升１﹒５０％。

上證綜合指數報２９３８點，升２３點或升０﹒７９％，成交２４５﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報９９２０點，升８４點或升０﹒８６％，成交３９６﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美高梅 （０２２８２） １３﹒１０元 升８﹒６２％

永利澳門（０１１２８） １８﹒４０元 升６﹒６０％

新濠國際（００２００） ２０﹒４５元 升５﹒４１％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒４５元 升４﹒１５％

金沙 （０１９２８） ３９﹒２０元 升４﹒１２％

澳博控股（００８８０） ８﹒７３元 升３﹒８０％

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