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即市新聞

13/12/2019 10:21

《異動股》小米走高逾３％創近５個月高，本月累漲超過一成四

　　　《經濟通通訊社１３日專訊》小米集團（０１８１０）現價升３﹒１２％，報１０﹒２４
元，盤中高見１０﹒３０元創近５個月高；成交約９２６３萬股，涉資９﹒３９億元，主動買盤
６２％。
　　以現價計算，該公司本月累漲約１４﹒４％。
　　現時，恆生指數報２７４４２點，升４４８點或升１﹒６６％，主板成交３２７﹒２０億元
。國企指數報１０７６１點，升１４６點或升１﹒３８％。
　　上證綜合指數報２９５１點，升３６點或升１﹒２４％，成交７９２﹒９５億元人民幣。深
證成份指數報９９６６點，升１３０點或升１﹒３２％，成交１２１４﹒７８億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　１０﹒２４元　　　升３﹒１２％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１２﹒１６元　　　升１﹒３３％
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　　１﹒２６元　　　升０﹒８０％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　１﹒４０元　　　升０﹒７２％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　５６﹒２５元　　　升０﹒６３％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２００﹒２０元　　　無升跌
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　　１﹒７８元　　　無升跌
　　美團點評　（０３６９０）　　　９９﹒８０元　　　跌０﹒４０％
　　閱文集團　（００７７２）　　　３１﹒５０元　　　跌０﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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