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13/12/2019 11:33

《異動股》愛得威（０６１８９）１５連升兼破頂後，現急瀉近九成

　　《經濟通通訊社１３日專訊》愛得威建設（０６１８９）連升１５日累漲四成兼創上市新高
後，今突遭洗倉，現急瀉８８﹒０９％，報３﹒６１元，盤中低見３﹒０１元創上市新低；成交
約１７４７萬股，涉資１﹒１４億元，主動沽盤５９％。
　　現時，恆生指數報２７５２７，升５３２點或升１﹒９７％，主板成交５３０﹒９０億元。
國企指數報１０７８２，升１６８點或升１﹒５８％。
　　上證綜合指數報２９５１，升３５點或升１﹒２２％，成交１２４８﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報９９５４，升１１８點或升１﹒２１％，成交１８８３﹒７９億元人民幣。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　愛得威建設（０６１８９）　　　３﹒６１０元　　　跌８８﹒０９％
　　大健康國際（０２２１１）　　　０﹒０６８元　　　跌５６﹒９６％
　　創信國際　（００６７６）　　　１﹒５５０元　　　跌１８﹒８５％
　　杭品生活　（０１６８２）　　　０﹒３００元　　　跌２０﹒００％
　　大昌微線　（００５６７）　　　０﹒１０７元　　　跌１６﹒４１％

　　京基金融　（０１４６８）　　　０﹒３９５元　　　跌１５﹒０５％
　　盛龍錦秀　（０８４８１）　　　０﹒２６５元　　　跌１４﹒５２％
　　弘浩國際　（０８３７５）　　　０﹒０８５元　　　跌１４﹒１４％
　　ＨＯＮ　　（０８２５９）　　　０﹒１３１元　　　跌１３﹒８２％
　　海航科技　（０２０８６）　　　０﹒５２０元　　　跌１３﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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