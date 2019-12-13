【駐京專電】銀保監：加快完善法律法規，為外資機構經營提供便利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國銀保監會日前召開外資銀行和保險機

構座談會，聽取１２家外資銀行和保險機構情況匯報，並介紹中國銀行業保險業對外開放政策。

會議強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，中國金融業向更高水平開放的腳

步不會停滯。站在新的歷史起點，銀保監將把握規律、認清大勢，進一步深化改革、擴大開放

，推動銀行業保險業實現高質量發展。

一是加快完善法律法規和配套制度建設，確保開放舉措落地見效，為外資金融機構在華經營

提供便利。

二是不斷深化金融供給側結構性改革，堅持准入前國民待遇加負面清單管理模式，繼續縮減

負面清單，推動中外資機構在更高水平上開展良性競爭與合作。

三是打造國際一流營商環境，構建與國際接軌、內外一致、公開透明、穩定可預期的政策環

境，認真傾聽市場聲音，幫助外資金融機構解決合理訴求。四是守住風險底線，適應金融雙向開

放的新格局，推進金融監管治理體系和治理能力現代化，深化跨境監管合作，確保開放的大門打

得開、風險控得住。

會議指出，近兩年相繼出台３４條銀行保險領域開放措施。這些開放舉措豐富了外資機構在

華商業存在形式、擴大了業務範圍、優化了監管規則、放寬了外資准入條件和持股比例限制。銀

行業保險業全方位、多層次、寬領域的開放格局基本形成，資金、技術、人才、信息等市場要素

配置持續優化。

