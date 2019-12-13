《午市前瞻》港股年底前有望漲至２８０００，長建受惠鎊匯上升

《經濟通通訊社１３日專訊》消息指中美將簽署首階段貿易協議，美國將延後加徵中國關稅

，刺激隔晚（１２日）美股三大指數均造好破頂；加上英國大選保守黨料於國會取得過半數議席

，帶動港股今早高開５００點或１﹒９％，報２７４９４重越二萬七關。

受上述消息刺激，人民幣再次升破７算，其中騰訊（００７００）、濠賭股、中資金融及歐

洲相關股均升勢強勁，帶領大市高歌猛進，恆指半日最高曾見２７５６４點飆５７０點，突破俗

稱「牛熊線」的２５０天線（約２７４６４點）。最終恆指半日收報２７５５１點，升５５７點

或升２﹒０６％，主板成交５９５﹒２４億元。國企指數報１０７９４點，升１８０點或升

１﹒７０％。

Ａ股同樣走強，上證綜合指數報２９５１點，升３６點或升１﹒２４％，成交

１２６２﹒３５億元人民幣。深證成分指數報９９５５點，升１１９點或升１﹒２２％，成交

１９０３﹒６４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊升２﹒４６％，報３５７﹒６元；匯控（００００５）升２﹒５６％，報

６０﹒１元；中移動（００９４１）升２﹒２４％，報６１﹒６５元；友邦（０１２９９）升

３﹒０１％，報８２﹒１５元；港交所（００３８８）升１﹒２％，報２５２﹒８元。



＊人幣破７算，濠賭及中資金融股急升＊



中美很大機會達成首階段貿易協議，刺激人民幣再次升破７算，濠賭股及中資金融板塊均造

好。濠賭股炒高，市場憧憬中央將澳門打造成金融中心，銀娛（０００２７）急漲５﹒４４％，

報５７﹒１５元領漲藍籌；金沙（０１９２８）升５﹒１８％，報３９﹒６元；美高梅

（０２２８２）走高７﹒４６％，報１２﹒９６元；永利澳門（０１１２８）亦漲７﹒１８％，

報１８﹒５元；新濠國際（００２００）升４﹒３８％，報２０﹒２５元；澳博（００８８０）

升４﹒５２％，報８﹒７９元。

內銀股方面，招行（０３９６８）漲３﹒４５％，報３９元；交行（０３３２８）揚

２﹒２６％，報５﹒４２元；工行（０１３９８）升１﹒５９％，報５﹒７６元；中行

（０３９８８）升１﹒５６％，報３﹒２５元；建行（００９３９）升１﹒４１％，報６﹒４９

元。

內險股方面，國壽（０２６２８）漲２﹒４％，報２１﹒３５元；新華保險（０１３３６）

走高３﹒４２％，報３３﹒３元；平保（０２３１８）升１﹒５３％，報９２﹒７元；中國太保

（０２６０１）升２﹒７％，報３０﹒４元；太平（００９６６）升２﹒１１％收１９﹒４元。

中央經濟工作會議推進資本市場改革，被指利好內地券商股，中信証券（０６０３０）升

２﹒８５％，報１５﹒８６元；國泰君安（０２６１１）漲２﹒５７％，報１２﹒７８元；中國

銀河（０６８８１）升２﹒１７％，報４﹒２３元；中金（０３９０８）升１﹒５８％，報

１４﹒１６元。

人民幣造好內房股同樣受惠。恆大（０３３３３）走高３﹒６７％，報２１﹒２元；碧桂園

（０２００７）升２﹒２４％，報１１﹒８８元；萬科（０２２０２）升１％，報３０﹒３元；

龍湖（００９６０）揚１﹒３５％，報３３﹒７５元；潤地（０１１０９）升１﹒０８％，報

３７﹒５元。



＊英大選保守黨料大勝，歐洲相關股大漲＊



英國大選保守黨料大勝，刺激英鎊兌美元升逾２％創自去年６月的高位，帶動相關概念股上

揚。長和（００００１）走高４﹒５１％，報７４﹒１５元；長江基建（０１０３８）升

３﹒８２５％，報５５﹒６５元；匯控（００００５）揚２﹒５６％，報６０﹒１元；渣打

（０２８８８）升３﹒６４％，報７４元；普拉達（０１９１３）飆７﹒９６％，報３０﹒５元

；新秀麗（０１９１０）升４﹒４６％，報１８﹒２６元；保誠（０２３７８）升６﹒７７％，

報１４５元。

彭博新聞報道，美國總統特朗普正式批准一份與中國達成的貿易協議，考慮延後原於周日

（１５日）加徵中國關稅，出口股大漲。創科（００６６９）漲３﹒２８％，報６２﹒９５元，

最高曾見６４﹒８元兼破頂；申洲（０２３１３）升１﹒１２％，報１０８﹒２元；萬洲

（００２８８）漲１﹒６３％，報８﹒１元；敏華（０１９９９）升２﹒１９％，報５﹒６元；

利豐（００４９４）升２﹒３５％，報０﹒８７元。



＊藺常念：長建英國業務比重大「值得追」＊



受惠英國大選保守黨料勝出，市場預期「脫歐」進程順利，加上憧憬中美接近達成首階段貿

易協議，恆指連升兩日累計逾９００點。智易東方證券行政總裁藺常念對《經濟通通訊社》表示

，恆指年內升到２８０００點絕對有可能，聲稱「一日都升到」、「升唔到就人頭落地」，原因

主要出於美方同意削減及延遲對華加徵關稅，相對而言，英國「脫歐」事宜則影響較微。他續稱

，除非有極多資金流入，港股要升至今年四月高位（約３０２８０點水平）較有難度。

個股方面，英鎊兌美元急升逾２％，刺激長和及長江基建今早分別漲逾４﹒６％及近４％，

藺常念表示，長建業務最大比重在英國，英鎊匯價上揚意味集團資產價格同步向上，認為長建「

值得追」，至於長和業務較成熟，不太看好其前景。（ｎｓ、ｋｓ）

