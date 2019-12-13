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13/12/2019 11:30

【地皮截標】港島大坑道住宅地暫接１０標書，長實嘉里獨資入標

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港島大坑道１３５號住宅地將於今日截標，據現場所見，暫接
獲１０份標書，包括獨資入標的內房企業香港建設（００１９０）、大昌集團（０００８８）、
建灝地產、佳明集團（０１２７１）、長實（０１１１３）及嘉里建設（００６８３）；另鷹君
集團（０００４１）及中海外（００６８８）亦有份入標參與。
　　香港建設經理賴錦權表示，對中標有信心，集團看好香港房地產市場，尤其是住宅項目，而
是次屬優質地皮，中標可增加集團的業務組合，但暫時未定地皮發展方向。
　　大昌集團執行董事李永修稱，集團主力發展豪宅，而該地皮位處豪宅地段，加上景觀開揚兼
享有海景，故是次獨資競投，惟出價會較審慎。他指，雖然中美貿易戰談判有進展，社會運動亦
有逐漸平靜趨勢，但整體環境仍未算太明朗。
　　建灝地產行政經理林綺華指出，大坑道地段不錯，而項目建好亦是數年後的事，對香港地產
項目樂觀，因住屋需求仍強勁，惟料出價會審慎。
　　佳明集團項目經理曾嘉敏稱，地皮位於港島區，對長遠發展有信心，集團出價屬合理價錢，
但強調「不算保守」，預期會發展為大單位豪宅。
　　該地皮為前公務員宿舍，位處港島豪宅地段，佔地約４﹒２９萬平方呎，最高可建樓面面積
約１２﹒８８萬平方呎。綜合市場預測，地皮估值介乎１７﹒４億至５４億元，估計每方呎樓面
地價約１﹒３５萬至４﹒２萬元。（ｙｗ）

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