【儲局議息】大新：美國明年次季減息機會大，風險資產前景略改善

《經濟通通訊社１３日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表報告表示，美國聯儲局連

續減息三次後，１２月議息會議維持利率不變，符合預期。大部分委員預期明年會維持利率不變

，主席鮑威爾重申，需要確保通脹持續並且顯著地回升，局方才會考慮加息。主要央行短期內維

持較寬鬆政策，風險資產前景較之前略見改善，惟投資者宜保持分散投資。



＊美國明年次季或減息，環球經濟陷入衰退機會仍低＊



報告指，相信聯儲局較大機會在明年第二季才考慮減息，視乎美國經濟放緩以及通脹情況。

雖然美國昨日公布１１月整體消費物價指數升幅略高於預期，但聯儲局預期核心通脹暫不會顯著

升溫。此外，局方已採取回購操作以及購買短期國庫券，增加市場流動性，局方資產負債表規模

由８月底約３﹒７６萬億美元回升８％至目前４﹒０６萬億美元以上。除非通脹大幅攀，否則聯

儲局預料會維持較寬鬆的政策。

報告又認為，受惠主要央行寬鬆政策，環球經濟短期陷入衰退的機會仍低，風險資產前景略

見改善。若中美貿易談判及英國脫歐的發展趨正面，可能令市場承險意欲進一步回升。另外，若

美元匯價上升動力減弱，有機會支持非美元資產的表現，特別是一些經濟條件較好及受惠中美貿

易戰的新興市場國家。投資者宜續分散投資於股票及債券，以減低投資組合波幅。（ｂｉ）

