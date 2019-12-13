【本港樓市】太古城３房戶劈價１２０萬，以１３３０萬獲承接

《經濟通通訊社１３日專訊》中原地產表示，太古城１２月暫錄得７宗成交，平均實用呎價

２０５３３元。

中原促成成交單位為太古城建安閣低層Ｂ室，實用面積７０３平方呎，建築面積８００平方

呎，３房間隔。業主１０月中放盤，叫價１４５０萬元，最終願減１２０萬元，以１３３０萬元

將單位易手，折合平均實用呎價１８９１９元。

原業主於２００１年５月以２９５萬元買入單位，持貨１８年，帳面獲利１０３５萬元，單

位升值３﹒５倍。（ｂｉ）

