【新股上市】貴州銀行：貴州潛力十足，不易受經濟放緩影響

《經濟通通訊社１３日專訊》貴州銀行（０６１９９）董事長兼執行董事李志明表示，雖然

國內經濟開始放緩，但中國在主要經濟體中的經濟發展仍然較好，而貴州省最近８年在國內的經

濟增長排名前三名，最近兩年更排名第一位。他認為，貴州發展不太受國內經濟放緩影響，強調

貴州的潛力很大，對公司的發展充滿信心。

貴州銀行董事會秘書周貴昌表示，公司有不同策略去應對淨息差收窄的趨勢，包括提高高收

益資產的投放、拓展更多優質客戶、加大中介業務收入佔比等等。（ｃｗ）

