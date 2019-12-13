《經濟通通訊社１３日專訊》貴州銀行（０６１９９）董事長兼執行董事李志明表示，雖然
國內經濟開始放緩，但中國在主要經濟體中的經濟發展仍然較好，而貴州省最近８年在國內的經
濟增長排名前三名，最近兩年更排名第一位。他認為，貴州發展不太受國內經濟放緩影響，強調
貴州的潛力很大，對公司的發展充滿信心。
貴州銀行董事會秘書周貴昌表示，公司有不同策略去應對淨息差收窄的趨勢，包括提高高收
益資產的投放、拓展更多優質客戶、加大中介業務收入佔比等等。（ｃｗ）
13/12/2019 17:59
【新股上市】貴州銀行：貴州潛力十足，不易受經濟放緩影響
《經濟通通訊社１３日專訊》貴州銀行（０６１９９）董事長兼執行董事李志明表示，雖然
國內經濟開始放緩，但中國在主要經濟體中的經濟發展仍然較好，而貴州省最近８年在國內的經
濟增長排名前三名，最近兩年更排名第一位。他認為，貴州發展不太受國內經濟放緩影響，強調
貴州的潛力很大，對公司的發展充滿信心。
貴州銀行董事會秘書周貴昌表示，公司有不同策略去應對淨息差收窄的趨勢，包括提高高收
益資產的投放、拓展更多優質客戶、加大中介業務收入佔比等等。（ｃｗ）
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