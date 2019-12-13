【本港樓市】中原ＣＣＬ按周回落０﹒４３％，料樓價持續下跌

《經濟通通訊社１３日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）再度

連跌兩周，最新報１７９﹒１１點，按周跌０﹒４３％，重返樓價止跌前水平，亦令過去６周累

積升幅「化為灰燼」。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，《施政報告》政策刺激樓價止跌

的勢頭已結束，相信ＣＣＬ將持續下跌，繼續早前未完成的調整幅度，目標為今年２月低位

１６９點水平。



＊三大整體指數齊跌２周，豪宅樓價同樣走弱＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒６２點，按周跌０﹒４７％；

ＣＣＬ（中小型單位）報１７９﹒４１點，按周跌０﹒４１％。三大整體指數齊跌２周，分別累

跌１﹒２４％、１﹒２６％及１﹒１９％，反映樓價正面臨下行壓力。

另外，ＣＣＬ（大型單位）報１７７﹒５５點，按周跌０﹒５３％，連跌３周共２﹒２％，

反映豪宅樓價同樣走勢乏力，兼結束連續１０周在１８０點到１８２點之間窄幅徘徊的局面。



＊新界兩區樓價回到止跌前水平，港九樓價明顯向下行＊



分區方面，新界兩區樓價走勢持續回軟兼同創３９周新低，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８６﹒３４點，按周跌０﹒６２％；新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６１﹒１８點，按周跌

０﹒４９％。新界兩區樓價齊齊連跌４周，分別累跌２﹒７９％及３﹒０４％，同樣回到止跌前

水平。

港九市區樓價走勢亦轉弱。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７６﹒９２點，按周跌０﹒５％；港

島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８９﹒６９點，按周跌０﹒３２％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ及港島

ＣＣＬ Ｍａｓｓ齊跌２周，分別累跌１﹒５５％及０﹒３６％。（ｙｗ）

