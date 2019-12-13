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13/12/2019 16:32

【新股上市】貴州銀行下周一起招股，入場費２６３６元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地城市商業銀行貴州銀行（０６１９９）公布主板上市計劃
。該股計劃發售２２億股，當中１０％作公開發售，９０％為國際發售，招股價介乎２﹒４６－
２﹒６１元，每手１０００股，入場費２６３６﹒３元。
　　公司是次集資規模約５４﹒１２億元至５７﹒４２億元，上市集資所得全數將用於強化資本
基礎，以支持業務持續增長。
　　貴州銀行將於下周一（１６日）至周四（１９日）招股，料１２月３０日於主板掛牌。農銀
國際、建銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。（ｃｗ）

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