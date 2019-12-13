【地皮截標】地政總署：港島大坑道住宅地共接獲２５標書

《經濟通通訊社１３日專訊》地政總署公布，今午截標的港島大坑道１３５號住宅地共接獲

２５份標書，平去年九龍官地「收標王」觀塘安達臣道地皮勁收２５份的紀錄。

據現場所見，參與投標的發展商，包括獨資入標的內房企業香港建設（００１９０）、大昌

集團（０００８８）、建灝地產、佳明集團（０１２７１）、長實（０１１１３）、嘉里建設

（００６８３）、恆地（０００１２）、新地（０００１６）、合景泰富（０１８１３）、華懋

集團、南豐、華人置業（００１２７）、中信泰富、東立地產；另外，鷹君集團

（０００４１）、中海外（００６８８）、會德豐（０００２０）、信置（０００８３）及永泰

（００３６９）地產亦有份入標競投。

佳明集團項目經理曾嘉敏稱，地皮位於港島區，對長遠發展有信心，集團出價屬合理價錢，

但強調「不算保守」，預期會發展為大單位豪宅。

建灝地產行政經理林綺華指出，大坑道地段不錯，而項目建好亦是數年後的事，對香港地產

項目樂觀，因住屋需求仍強勁，惟料出價會審慎。

大昌集團執行董事李永修認為，該地皮位處豪宅地段，加上景觀開揚兼享有海景，故是次獨

資競投，雖然中美貿易戰談判有進展，社會運動亦逐漸平靜，但整體環境仍未算太明朗，出價會

較審慎。

該地皮為前公務員宿舍，位處港島豪宅地段，佔地約４﹒２９萬平方呎，最高可建樓面面積

約１２﹒８８萬平方呎。綜合市場預測，地皮估值介乎１７﹒４億至５４億元，估計每方呎樓面

地價約１﹒３５萬至４﹒２萬元。（ｙｗ）

