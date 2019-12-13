【地皮截標】港島大坑道小型住宅地招標反應踴躍，至少收２４標書

《經濟通通訊社１３日專訊》新地（０００１６）早前以天價逾４２２億元投得西九龍高鐵

站商業地王後，帶動地產市場氣氛逆轉。

今日截標的港島大坑道１３５號住宅地入標反應踴躍，據現場所見，至少接獲多達２４份標

書，包括獨資入標的內房企業香港建設（００１９０）、大昌集團（０００８８）、建灝地產、

佳明集團（０１２７１）、長實（０１１１３）、嘉里建設（００６８３）、恆地

（０００１２）、合景泰富（０１８１３）、華懋集團、南豐、華人置業（００１２７）、中信

泰富、東立地產，而新地也有獨資入標競投；另外，鷹君集團（０００４１）、中海外

（００６８８）、會德豐（０００２０）、信置（０００８３）及永泰（００３６９）地產亦有

份入標。



＊發展商對豪宅市場有信心，出價或傾向審慎＊



香港建設經理賴錦權表示，對中標有信心，集團看好香港房地產市場，尤其是住宅項目，而

是次屬優質地皮，中標可增加集團的業務組合，但暫時未定地皮發展方向。

大昌集團執行董事李永修稱，集團主力發展豪宅，而該地皮位處豪宅地段，加上景觀開揚兼

享有海景，故是次獨資競投，惟出價會較審慎。他指，雖然中美貿易戰談判有進展，社會運動亦

有逐漸平靜趨勢，但整體環境仍未算太明朗。

建灝地產行政經理林綺華指出，大坑道地段不錯，而項目建好亦是數年後的事，對香港地產

項目樂觀，因住屋需求仍強勁，惟料出價會審慎。

佳明集團項目經理曾嘉敏稱，地皮位於港島區，對長遠發展有信心，集團出價屬合理價錢，

但強調「不算保守」，預期會發展為大單位豪宅。

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，對豪宅市場有信心，惟出價將會視乎市況而

定。

該地皮為前公務員宿舍，位處港島豪宅地段，佔地約４﹒２９萬平方呎，最高可建樓面面積

約１２﹒８８萬平方呎。綜合市場預測，地皮估值介乎１７﹒４億至５４億元，估計每方呎樓面

地價約１﹒３５萬至４﹒２萬元。（ｙｗ）

