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13/12/2019 17:24

【企業盈警】晶門科技（２８７８）料全年虧損增逾５０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》晶門科技（０２８７８）預期，期截至今年１２月底止全年業
績錄得多於去年同期５０％的虧損，去年同期虧損１３７０萬美元。
　　集團指，虧損預期增多主要由於集團部分產品的市場需求減少而出現的滯銷庫存作撥備，導
致毛利率下降；２０１９年的投資環境較２０１８年同期不利而致令財務淨收入減少；及關閉英
國及韓國的辦事處，並沖銷這些業務的帳面成本。（ｊｏ）

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