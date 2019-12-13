【企業盈喜】安寧控股（００１２８）料全年大幅度轉虧為盈

《經濟通通訊社１３日專訊》安寧控股（００１２８）公布，集團截至今年１０月３１日止
十個月錄得盈利約３２００萬元，而去年同期則錄得公司股東應佔虧損７３００元，預計相對於
去年的虧損，於截至今年１２月３１日止年度將錄得大幅度轉虧為盈的業績。
公司解釋，公司虧轉盈主要由審慎的資產分配和基金經理甄選，以及於期內全球證券市場大幅
反彈以致其投資組合錄得已變現及未變現收益淨額約７０００萬元。（ｂｎ）
|生財有道13/12/2019
【嚟緊炒D乜】同程藝龍業務旺季盈利續看俏 短炒上望13.6元
|生財有道13/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：續看好舜宇上望150元
|FOCUS13/12/2019
【FOCUS】中美英「奇蹟日」 全球市場輪換悄啟幕
|中國故事13/12/2019
上海花費數百萬打造AI社區 便利老人智能新生活
|國際動態13/12/2019
【決勝唐寧街】調查：保守黨料取得368席 獲國會下議院大多數議席
|生財有道13/12/2019
旅保全攻略 專家醒你四大貼士
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰