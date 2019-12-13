【企業盈喜】安寧控股（００１２８）料全年大幅度轉虧為盈

《經濟通通訊社１３日專訊》安寧控股（００１２８）公布，集團截至今年１０月３１日止

十個月錄得盈利約３２００萬元，而去年同期則錄得公司股東應佔虧損７３００元，預計相對於

去年的虧損，於截至今年１２月３１日止年度將錄得大幅度轉虧為盈的業績。

公司解釋，公司虧轉盈主要由審慎的資產分配和基金經理甄選，以及於期內全球證券市場大幅

反彈以致其投資組合錄得已變現及未變現收益淨額約７０００萬元。（ｂｎ）

