《真知灼見－溫灼培》保守黨成大贏家，鎊匯真挑戰方開始

《真知灼見》英國大選有了結果，在英國國會的６５０個議席當中，大熱門約翰遜領導的保

守黨取得國會３６３個議席，即超越半數國會議席的３２５席成為大贏家，並成功得到英國國會

的控制權。現階段，由於市場焦點主要集中在英國如何完成「脫歐」事宜上，以現時保守黨的勢

頭觀察，帶領英國順利「脫歐」應無懸念。所以筆者估計在市場興奮的情緒下，英鎊可繼續維持

於現今１﹒３５（美元．下同）高位徘徊，截止「脫歐」完滿結束。技術上英鎊龐大支持於

１﹒３２元，阻力於１﹒３６元。至於英鎊的真正挑戰，相信有待「脫歐」完成後才出現，屆時

提防英鎊將受壓。



按約翰遜大選前承諾，倘他獲重選，他最快將會在聖誕前帶領英國「脫歐」。但就是時間上

不許可，市場估計英國最遲也能於１月３１日的期限前「脫歐」。由於「脫歐」對約翰遜政府而

言並無難度，這是筆者估計期間英鎊匯價可維持現高水平原因。但「脫歐」後對英國的真正挑戰

才出現。



「脫歐」後，英國會有一個１１個月的「緩衝期」。在這期間，英國必須與歐盟達成關稅協

議。有一點必須理解，英國現有著五成出口均輸往歐洲大陸。如歐盟願意給予英國一個低關稅率

重返歐盟單一市場，這對英國固然是最好，屆時不排除英鎊會大升。但問題是為何歐盟要給予英

國一個低關稅率呢？因為如此優惠英國，隨時會引發其他歐盟成員國「脫歐」，屆時歐盟可能隨

時瓦解。所以歐盟為了自保料不會給予英國一個低的關稅率。



另一要留意問題是蘇格蘭的政治取向。在大選中，蘇格蘭民族黨在整個蘇格蘭地區的５９個

議席中，取得了４８個議席，成為當地第一大黨。較大選前該黨只有３５個議席明顯有別。這或

可給予蘇格蘭民族黨足夠的政治力量提出「脫英」要求。回憶於２０１４年，當年蘇格蘭在「脫

英」公投中，以５５％反對脫英，４５％支持脫英，最終使脫英公投不獲通過。但當時英國還在

歐盟內。鑑於蘇格蘭人普遍支持留歐，倘今天再作公投蘇格蘭離開英國的機會相當大。



還有，根據約翰遜的「脫歐」協議，英國雖「脫歐」，但北愛爾蘭將繼續保留於歐盟內。也

就是說，日後北愛與愛爾蘭之間是不會有關卡。相反，北愛與英國之間反而會建關卡。這樣會否

鼓吹北愛重返愛爾蘭？這也是現今市場關注的另一焦點所在。亦即，英國「脫歐」後除了要應付

重返歐盟單一市場的關稅問題，英國還可能要面臨四分五裂情況。這也是現階段投資英鎊的一大

風險。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

