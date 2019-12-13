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即市新聞

13/12/2019 10:01

《積金有道－劉家怡》選購保證基金，條款細節要看清

　　《積金有道》回顧２０１９年的投資市場形勢，相信離不開「波動」二字。在這種氣氛下，
不少成員擔心大上大落的走勢，將目光鎖定在防守性較強的「保證基金」，冀發揮避險作用。雖
然保證基金被視為風險較低的基金，但當中有些事項及條款細節或許未必人人知曉。現簡單分享
一些要點，令大家投資時可以注意。

＊保證基金不等於保本＊

　　坊間有不少人以為投資保證基金即等於保本，其實並不然。先和大家分享一些相關的基本概
念：保證基金一般包括本金保證或最低回報保證，可以是投資相連（即基金回報取決於基金資產
的表現）或非投資相連（即基金回報並非取決於基金資產的表現）。而基金的保證人有權扣起超
越保證回報率的投資回報，以撥歸基金保證人的利潤，或用以「拉上補下」，即在回報較佳時把
部分的回報扣起，用來填補回報較差時的不足，相信這部分並不難理解。

＊符合條款才能獲得保證＊

　　綜觀目前在強積金市場上的保證基金，大部分均提供有條件保證，簡單來說就是要符合若干
條件，才能獲得保證。至於保證最終能否兌現，實際上受制於不同因素，一般包括鎖定期、提取
條件、取消或修訂保證等。
　　在選擇保證基金前，必須仔細看清有關保證的附帶條款及細節。例如鎖定期方面，成員若在
鎖定期內從保證基金提取單位或資產，或僱主將所有僱員帳戶轉至另一計劃，保證就有機會失效
；而提取條件方面，成員只有在指定情況下提取權益方可享有投資保證，例如要在特定年期內一
直持有相關基金、供款次數要符合最低要求、最後一次供款後要將權益留在基金達指定年期或符
合法定要求等；成員也要清楚保證人在什麼情況下可取消或修訂所提供的保證，例如部分保證人
只需在三個月前預先通知成員，便可單方面更改保證回報率。
　　總而言之，成員若在中途提取單位或資產、或將帳戶轉至另一計劃，要是不符合基金的保證
條款，便不能享有所提供的保證。雖然保證基金屬防守性基金，但大家作出投資決定時還是不要
輕率，緊記要詳閱及理解相關文件，以保障自己的權益及未來退休積蓄。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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