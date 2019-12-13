中美接近達成首階段貿議，港股收２７６８７飆６９３點重上牛熊線

《經濟通通訊社１３日專訊》據外電報道美國總統特朗普已批准與中國的首階段貿易協議，

或避免周日（１５日）新一輪的關稅實施，消息刺激港股裂口高開５００點，報２７４９４點，

重上兩萬七大關，並升破２５０天線（約２７４６５）。隨後，英國媒體料保守黨將在大選中取

勝，英鎊急升下拖累美匯表現，在岸及離岸人民幣再次升破６﹒９６關口，恆指越升越有，半日

收報２７５５１點，升５５７點。

午後，據英國廣播公司已開票的數據顯示，約翰遜帶領的保守黨已獲過半數國會席位，脫歐

協議有望儘快獲得通過，歐洲相關股順勢走強，重磅股騰訊（００７００）及友邦

（０１２９９）同樣繼續走高，最終恆指以全日最高位收市，報２７６８７點，升６９３點或升

２﹒５７％，並連升三日累漲１２５１點或４﹒７％。主板成交１１７１﹒４２億元，較上日增

２８﹒９％。國企指數報１０８３８點，升２２３點或升２﹒１０％。

Ａ股方面亦受到中美貿易戰降溫影響，兩市齊走強。上證綜指報２９６７點。深成指報

１０００４點，破一萬點關口，升１６８點或升１﹒７１％。兩市成交合共５６５５﹒９１億人

民幣，較上日增２６％。

重磅股全線造好，騰訊（００７００）旗下手遊營收破１５億美元，全日漲３﹒４４％，報

３６１元；港交所（００３８８）走高２﹒２４％，報２５５﹒４元；中移動（００９４１）揚

２﹒１６％，報６１﹒６元；建行（００９３９）升１﹒７２％，報６﹒５１元 。

另外，受早前第三輪帶量採購消息影響，石藥（０１０９３）仍然偏弱，全日軟

０﹒４５％，報１７﹒７８元，為唯一一隻下跌的藍籌股。



＊保守黨大勝歐洲股急漲，濠賭股連漲兩日＊



保守黨料在英國大選取勝，並已獲得下議院多數席位，英鎊急升，歐洲相關股亦走高。友邦

（０１２９９）漲３﹒６４％，報８２﹒６５元；渣打（０２８８８）揚４﹒６９％，報

７４﹒７５元；匯控（００００５）走高２﹒９９％，報６０﹒３５元；保誠（０２３７８）飆

７﹒０７％，報１４５﹒４元；長和（００００１）升４﹒６５％，報７４﹒２５元；長建

（０１０３８）升４﹒２％，報５５﹒８５元。

中美關係緩和人民幣走強，濠賭股連續兩日上揚。美高梅（０２２８２）急升７﹒７９％，

報１３元；銀娛（０００２７）飆６﹒９２％，報５７﹒９５元，為全日表現最好藍籌；永利

（０１１２８）升５﹒７９％，報１８﹒２６元；金沙（０１９２８）揚５﹒３１％，報

３９﹒６５元；澳博（００８８０）踢高４﹒８８％，報８﹒８２元；新濠（００２００）升４

﹒６４％，報２０﹒３元。

內需股逆市受壓。安踏（０２０２０）軟０﹒１４％，報７１﹒９元；李寧（０２３３１）

微升０﹒２１％，報２４﹒１元；波司登（０３９９８）挫６﹒１７％，報３﹒０４元；３６１

度（０１３６１）跌２﹒９４％，報１﹒３２元；潤啤（００２９１）蒸發１﹒５３％，報

４１﹒８５元，為跌幅最大國指股；澳優（０１７１７）走低１﹒９８％，報９﹒３９元。

恆安（０１０４４）則漲５﹒１５％，報５４﹒１５元，為升幅最大國指股。



＊人民幣再度破７，中資金融股、航空股揚＊



中央經濟工作會議推進資本市場改革，相關政策有望利好內地金融業，中資券商股全線上揚

。中信証券（０６０３０）升４﹒０２％，報１６﹒０４元；國泰君安（０２６１１）揚

４﹒３３％，報１３元；中國銀河（０６８８１）漲４﹒３５％，報４﹒３２元；中金

（０３９０８）走高１﹒７２％，報１４﹒１８元；華泰六八八六（０６８８６）升

３﹒５１％，報１２﹒９８元；海通證券（０６８３７）亦漲４﹒１４％，報８﹒５６元。

另外，受中央經濟工作會議及人幣走強等消息影響，內險亦普偏造好。眾安在線

（０６０６０）炒高７﹒５％，報３０﹒１元；新華保險（０１３３６）漲４﹒３５％，報

３３﹒６元；國壽（０２６２８）升３﹒６％，報２１﹒６元；太保（０２６０１）揚

３﹒２１％，報３０﹒５５元；平保（０２３１８）升１﹒９７％，報９３﹒１元。

市場憧憬中美達成首階段協議，人幣再次破７，刺激中資航空股造好。東航（００６７０）

漲５﹒７６％，報４﹒２２元；首都機場（００６９４）升３﹒８９％，報７﹒４８元；國航（

００７５３）飆５﹒８５％，報７﹒７８元；南航（０１０５５）踢高４﹒８％，報５﹒２４元

；國泰（００２９３）揚４﹒０２％，報１０﹒８８元。（ｆｚ）

