《鍾之日記》死線前放和平鴿，股匯雙喜等暖冬

《鍾之日記》１２月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



今日對於環球市場是個大好日子，據外電引述消息指，美國總統特朗普已批准與中國達成的

第一階段的原則性貿易協議，避免原定於周日（１５日）對約１６００億美元中國貨物加徵的新

一輪關稅。知情人士指，美國貿易顧問周四（１２日）下午呈交首階段協議予特朗普，當中包含

中方購買更多農產品的承諾。官員亦討論對中國產品下調現行關稅，協議條款已談妥，但法律文

本尚未敲定。特朗普亦在美股開市五分鐘後在社交媒體表示，「他們（中國）想要，我們（美國

）也想要！」同時又指美國已與中國非常接近達成協議。

具體協議條款未知，不過可以肯定中方將加碼採購美國農產品，據消息指，作為協議的一部

分，中國已經同意在２０２０年採購總值５００億美元的美國農產品。市場亦預測，中方或向美

方作出了承諾，例如同意加強保護知識產權、持續對美國開放中國市場等。

中美料握手言和，滬深股市一改過去數日的沉悶表現，一開市便顯著上升，盤中愈戰愈勇，

午後發力再追，最終滬綜指全日升幅達到了１﹒７８％，創今年８月１９日以來最大單日漲幅，

收市報２９６７﹒６８點，創超過一個月新高；深成指更漲１﹒７１％，報１０００４﹒６２點

，返回萬點關，創業板指則飆２％。

股市興奮交投上升，兩市全日成交量為５６５６億元人民幣，按日大增２６％，為９月１７

日以來的成交新高，而外資通過陸股通淨流入達到５２﹒７１億元人民幣。



＊香江魚缸最高位收市，全周飆４﹒５％＊



貿易戰好消息刺激香江魚缸裂口高開５００點，報２７４９４點，重上兩萬七大關，並升破

２５０天線（約２７４６５）。隨後，英國媒體料保守黨將在大選中取勝，英鎊急升下拖累美匯

表現，在岸及離岸人民幣再次升破６﹒９６關口，恆指越升越有，半日收報２７５５１點，升

５５７點。午後，據英國廣播公司已開票的數據顯示，約翰遜帶領的保守黨已獲過半數國會席位

，脫歐協議有望儘快獲得通過，歐洲相關股順勢走強，加上重磅股騰訊（００７００）及友邦

（０１２９９）同樣繼續走高，最終恆指以全日最高位收市，報２７６８７點，升６９３點或２

﹒５７％，累計全周反彈１１８９點或４﹒５％。主板成交１１７１﹒４２億元，較上日增

２８﹒９％。

重磅股全線造好，友邦（０１２８８）大漲３﹒６％，騰訊旗下手遊營收破１５億美元，全

日漲３﹒４％，港交所（００３８８）走高２﹒２％，中移動（００９４１）揚２﹒２％。



＊貿協喜訊推人幣「返６」，濠賭、民航股落鑊炒高＊



中美貿易談判傳來喜訊，刺激人民幣衝高，離岸人民幣（ＣＮＨ）更一度應聲飆漲逾

１１００基點，一口氣突破１美元兌７人民幣大關，並直逼６﹒９關口。而在岸人民幣

（ＣＮＹ）亦在今早高見６﹒９５７０，雖然升幅其後有所收窄，但４時３０分收盤價亦較上日

大漲４９４點子，收報６﹒９８３９，創８月２日以來新高。

野村發表報告指出，若美中貿易談判取得積極進展，美國有可能把中國排除在匯率操縱國之

外，但仍將留在美國財政部的觀察名單中。業內猜測是在等待美中貿易談判結果出爐前所做出的

「策略性」行動。此外，野村預估美中達成貿易協議下，人民幣將走升，目前上看１美元兌

６﹒８７人民幣，並預估美中貿易戰不會進一步升級，經濟復甦將啟動，而電子及半導體產業也

將自谷底復甦。

對人民幣匯價敏感的板塊今日同告造好，內地民航股方面，國航（００７５３）漲

５﹒９％，東航（００６７０）漲５﹒８％，南航（０１０５５）亦升４﹒８％。

另外，市傳中央將宣布把澳門打造成金融中心，在多重利好下，濠賭股連續第二日落鑊炒高

，銀河娛樂（０００２７）及金沙（０１９２８）分別飆升６﹒９％及５﹒３％，升幅跑贏其他

恆指成份股；澳博（００８８０）大升４﹒９％，永利澳門（０１１２８）漲５﹒８％，美高梅

（０２２８２）更漲７﹒８％。



＊中資金融股爆發，惟中美大和解機會仍渺茫＊



貿易局勢傳佳音，為中國力爭全年經濟增長「保６」帶來好消息，中港魚缸亦變得十分活躍

，一改過往一周氣氛，中資金融股受利好，全日升幅顯著。內銀股工商銀行（０１３９８）漲２

﹒３％，中國銀行（０３９８８）升１﹒９％，建設銀行（００９３９）升１﹒７％；內險股

國壽（０２６２８）漲３﹒６％，平保（０２３１８）升２％；中資券商中信建投

（０６０６６）飆７﹒４％，中國銀河（０６８８１）升４﹒４％，中信証券（０６０３０）升

４％。

若中美真的簽署了首階段貿易協議，這將是兩國重建貿易關係的首個里程碑，不過市場應關

注，到底中方提供了甚麼條件，才能讓特朗普頂住白宮內外的壓力，同意簽署協議，而中方提出

的承諾，兌現的機會率又有多大；投資者亦須留意，美國在停止加徵新一輪關稅的同時，會否削

減對已加徵關稅中國商品的關稅稅率，若美國沒有調低稅率，則相當於無代價地令中方讓步。

另外，盡管首階段貿易協議達成，但雙方在貿易戰核心議題，如知識產權保護和中方開放市

場准入方面，仍然處於自說自話的階段，因中方若按美方要求實施改革，必定動搖到國有資本的

利益，甚至需要修憲，中方恐難以接受，所以後續的中美貿易談判只會越發艱辛。







＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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