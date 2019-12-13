《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）昨日（１２日）發布首個支持長三角一體化的商業銀行債券指數「中債－
交行長三角債券優選指數」。指數涵蓋了長三角９０個優質發行人所發行的２９８隻債券，市值
１﹒２６萬億元人民幣，為銀行投資提供了分散度較高的投資標的，是符合大型商業銀行收益期
望和風險偏好的理想業績基準。
交行表示，該產品旨引導市場資金增配長三角發債主體發行的債券，降低融資成本，提高融
資便利性，實現金融服務實體經濟，助力長三角一體化發展。
13/12/2019 08:13
【駐滬專電】交行發布首個支持長三角一體化的商業銀行債券指數
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）昨日（１２日）發布首個支持長三角一體化的商業銀行債券指數「中債－
交行長三角債券優選指數」。指數涵蓋了長三角９０個優質發行人所發行的２９８隻債券，市值
１﹒２６萬億元人民幣，為銀行投資提供了分散度較高的投資標的，是符合大型商業銀行收益期
望和風險偏好的理想業績基準。
交行表示，該產品旨引導市場資金增配長三角發債主體發行的債券，降低融資成本，提高融
資便利性，實現金融服務實體經濟，助力長三角一體化發展。
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