【駐滬專電】交行發布首個支持長三角一體化的商業銀行債券指數

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）昨日（１２日）發布首個支持長三角一體化的商業銀行債券指數「中債－

交行長三角債券優選指數」。指數涵蓋了長三角９０個優質發行人所發行的２９８隻債券，市值

１﹒２６萬億元人民幣，為銀行投資提供了分散度較高的投資標的，是符合大型商業銀行收益期

望和風險偏好的理想業績基準。

交行表示，該產品旨引導市場資金增配長三角發債主體發行的債券，降低融資成本，提高融

資便利性，實現金融服務實體經濟，助力長三角一體化發展。

