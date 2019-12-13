【中經會】明年抓好六項重點工作，堅持住房不炒定位

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中央經濟工作會議１２月１０日至１２日

在北京舉行。國家主席習近平在會上總結２０１９年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署

２０２０年經濟工作。會議確定，明年要抓好以下重點工作。

一是堅定不移貫徹新發展理念。理念是行動的先導。新時代抓發展，必須更加突出發展理念

，堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，推動高質量發展。

二是堅決打好三大攻堅戰。要確保脫貧攻堅任務如期全面完成。要打好污染防治攻堅戰，堅

持方向不變、力度不減，突出精准治污、科學治污、依法治污，推動生態環境質量持續好轉。要

重點打好藍天、碧水、淨土保衛戰，完善相關治理機制，抓好源頭防控。要保持宏觀槓桿率基本

穩定，壓實各方責任。



＊堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位＊



三是確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。要穩定就業總量，改善就業結

構，提升就業質量。要兜住基本生活底線，確保養老金按時足額發放，加快推進養老保險全國統

籌。要發揮市場供給靈活性優勢，深化醫療養老等民生服務領域市場化改革和對內對外開放，增

強多層次多樣化供給能力，更好實現社會效益和經濟效益相統一。要加大城市困難群眾住房保障

工作，加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造，大力發展租賃住房。要堅持

房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理

調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。

四是繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要大力提質增效，更加註

重結構調整，堅決壓縮一般性支出，做好重點領域保障，支持基層保工資、保運轉、保基本民生

。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展

相適應，降低社會融資成本。要深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加製造

業中長期融資，更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題。財政政策、貨幣政策要同消費、

投資、就業、產業、區域等政策形成合力，引導資金投向供需共同受益、具有乘數效應的先進製

造、民生建設、基礎設施短板等領域，促進產業和消費「雙升級」。要充分挖掘超大規模市場優

勢，發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。



＊大力發展數字經濟，推進粵港澳大灣區建設＊



五是著力推動高質量發展。要堅持鞏固、增強、提升、暢通的方針，以創新驅動和改革開放

為兩個輪子，全面提高經濟整體競爭力，加快現代化經濟體系建設。要狠抓農業生產保障供給，

加快農業供給側結構性改革，帶動農民增收和鄉村振興。要加快恢復生豬生產，做到保供穩價。

要深化科技體制改革，加快科技成果轉化應用，加快提升企業技術創新能力，發揮國有企業在技

術創新中的積極作用，健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制，完善科技人才發現、培養

、激勵機制。要支持戰略性產業發展，支持加大設備更新和技改投入，推進傳統製造業優化升級

。要落實減稅降費政策，降低企業用電、用氣、物流等成本，有序推進「僵屍企業」處置。要健

全體制機制，

打造一批有國際競爭力的先進製造業集群，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。要大力

發展數字經濟。要更多依靠市場機制和現代科技創新推動服務業發展，推動生產性服務業向專業

化和價值鏈高端延伸，推動生活性服務業向高品質和多樣化升級。要重視解決好「一老一小」問

題，加快建設養老服務體系，支持社會力量發展普惠托育服務，推動旅遊業高質量發展，推進體

育健身產業市場化發展。要著眼國家長遠發展，加強戰略性、網絡型基礎設施建設，推進川藏鐵

路等重大項目建設，穩步推進通信網絡建設，加快自然災害防治重大工程實施，加強市政管網、

城市停車場、冷鏈物流等建設，加快農村公路、信息、水利等設施建設。要加快落實區域發展戰

略，完善區域政策和空間布局，發揮各地比較優勢，構建全國高質量發展的新動力源，推進京津

冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，打造世界級創新平台和增長極。要扎實推

進雄安新區建設，落實長江經濟帶共抓大保護措施，推動黃河流域生態保護和高質量發展。要提

高中心城市和城市群綜合承載能力。



＊加快金融體制改革，完善資本市場基礎制度＊



六是深化經濟體制改革。要加快建設高標準市場體系。要加快國資國企改革，推動國有資本

布局優化調整。要完善產權制度和要素市場化配置，健全支持民營經濟發展的法治環境，完善中

小企業發展的政策體系。要改革土地計劃管理方式，深化財稅體制改革。要加快金融體制改革，

完善資本市場基礎制度，提高上市公司質量，健全退出機制，穩步推進創業板和新三板改革，引

導大銀行服務重心下沈，推動中小銀行聚焦主責主業，深化農村信用社改革，引導保險公司回歸

保障功能。對外開放要繼續往更大範圍、更寬領域、更深層次的方向走，加強外商投資促進和保

護，繼續縮減外商投資負面清單。推動對外貿易穩中提質，引導企業開拓多元化出口市場。要降

低關稅總水平。發揮好自貿試驗區改革開放試驗田作用，推動建設海南自由貿易港，健全「一帶

一路」投資政策和服務體系。要主動參與全球經濟治理變革，積極參與世貿組織改革，加快多雙

邊自貿協議談判。

