【中經會】完善和強化「六穩」舉措，確保經濟運行在合理區間

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中央經濟工作會議１２月１０日至１２日

在北京舉行。國家主席習近平在會上總結２０１９年經濟工作，會議強調，要完善和強化「六穩

」舉措，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。

要鞏固和拓展減稅降費成效，大力優化財政支出結構，進一步緩解企業融資難融資貴問題，

多措並舉保持就業形勢穩定。要依靠改革優化營商環境，深化簡政放權、放管結合、優化服務。

要制定實施國企改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效，優化民營經濟發展環境。要推

動實體經濟發展，提升製造業水平，發展新興產業，促進大眾創業萬眾創新。要強化民生導向，

推動消費穩定增長，切實增加有效投資，釋放國內市場需求潛力。要確保實現脫貧攻堅目標、鞏

固脫貧成果，毫不放鬆抓好農業生產，扎實推進鄉村振興。要推進更高水平對外開放，保持對外

貿易穩定增長，穩定和擴大利用外資，扎實推進共建「一帶一路」。要加強污染防治和生態建設

，加快推動形成綠色發展方式。要扎實造好民生保障工作，持續改善人民生活。



＊經濟下行壓力加大，經濟穩中向好、長期向好基本趨勢沒有改變＊



會議強調，在充分肯定成績的同時，必須清醒認識到，中國正處在轉變發展方式、優化經濟

結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續

深化，經濟下行壓力加大。當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，

世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動蕩源和風險點顯著增多。要造好工作預案。

會議指出，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。會議強調，明年是全面建成

小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標，為「十四五」發展和實現第

二個百年奮鬥目標打好基礎，造好經濟工作十分重要。

會議指出，實現明年預期目標，要堅持穩字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會

政策要托底的政策框架，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要積極進取，堅持問題導向

、目標導向、結果導向，在深化供給側結構性改革上持續用力，確保經濟實現量的合理增長和質

的穩步提升。要繼續抓重點、補短板、強弱項，確保全面建成小康社會。

