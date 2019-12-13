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即市新聞

13/12/2019 08:34

【駐滬專電】上海１１月末人民幣貸款餘額按年增８﹒７％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》人行上海總部昨日公布上海地區貨幣信貸
數據顯示，１１月末人民幣貸款餘額７﹒３萬億元，按年增８﹒７％，增速較１０月末有所擴大

　　其中，１１月單月人民幣貸款增加５８６億元。新增貸款主要來自非金融企業及機關團體貸
款，增加３３９億元（人民幣．下同），其中主要是短期貸款，增加了３０６億元，票據融資減
少了６３億元。
　　在當月新增的２５５億元住戶消費貸款中，主要是個人住房貸款增加了７４億元，較去年同
期多增５０億元。而個人消費貸和個人汽車貸款則都同比減少。
　　在投向上，１１月份非金融企業貸款主要投向批發零售業、房地產業及交通運輸、倉儲和郵
政業。房地產開發貸款增加了４０億元。
　　與人民幣貸款略增相反，１１月末，外幣貸款餘額８６２億美元，同比下降２％。
　　存款數據好於去年同期。數據顯示，１１月末，上海本外幣存款餘額１３萬億元，按年增９
﹒５％，較同期全國存款增速高１﹒３個百分點。其中，１１月末人民幣存款餘額１２萬億元
，同比增長９﹒４％，增速１０上月末高０﹒３個百分點。
　　１１月單月，人民幣存款增加２２２８億元，主要是個人存款增加，早前較為火熱的結構性
存款則在下降。結構性存款和協定存款分別減少１１９億元和４０億元，同比分別多減１３７億
元和７０億元。

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