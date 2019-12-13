【深圳先行】深圳先行示範區方案推１２７項任務，推動創業板改革

《經濟通通訊社１３日專訊》《深圳市建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案

（２０１９－２０２５年）》日前正式印發，並向深圳市有關部門下發。該文件的全文昨日

（１２日）亦對外公布，方案共列出１２７項具體任務。

方案分成三大層面的工作，第一個層面是「事關全局和長遠發展的重大政策、重大改革、重

大任務」，包括深化前海改革開放、創建綜合性國家科學中心、建設深港科技創新合作區、實施

綜合授權改革試點、用足用好經濟特區立法權、開展國際人才管理改革、推動註冊制改革等，提

出要盡快制定相關專項實施方案，「全力以赴推進落地實施」。

第二個層面的是「全方位、全過程先行示範」，對照了早前國務院發布的《關於支持深圳建

設中國特色社會主義先行示範區的意見》中「五個率先」，進一步細化安排了八個方面逾百項具

體工作任務。而第三個層面是「保障舉措」，提出了加強黨的領導、構建實施機制、鼓勵全社會

參與等具體措施。



＊做好深市全面實施註冊制改革的準備工作＊



方案將「創造條件推動註冊制改革」列為「重大政策、重大改革、重大任務」之一，要求積

極推動創業板註冊制改革早日落地的同時，還首次提到「做好深市全面實施註冊制改革的準備工

作」，以配合證監部門加快研究完善創業板發行上市、再融資和並購重組制度。

在金融方面，促進港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，支持ＥＴＦ（交易所交

易基金）互聯互通在深港通先行先試；另外，支持深圳前海聯合交易中心開展現貨連續交易模式

試點，啟動深市股票期權業務，支持在深交所開展公募ＲＥＩＴＳ（房地產信託投資）試點等。

方案在深港合作方面亦有不少著墨，當中提出加快建設「深港口岸經濟帶」，以羅湖、文錦

渡、蓮塘、深圳灣口岸等陸路口岸及鄰近區域為核心，規劃建設深港口岸經濟帶。並加快建設沙

頭角深港國際旅遊消費合作區，放寬中英街遊客免稅購物額度。推動深港科技創新合作區，提出

先行先試人員、科研物資出入境便利政策，建立「科研資金跨境使用管理模式」，並提到「加快

皇崗口岸整體重建改造」。

值得注意的是，方案特別提到要增強港澳同胞的認同感及凝聚力，惟措施依然是以文化交流

為主。（ａｃ）

