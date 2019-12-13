  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2019 11:27

【深圳先行】深圳先行示範區方案推１２７項任務，推動創業板改革

　　《經濟通通訊社１３日專訊》《深圳市建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案
（２０１９－２０２５年）》日前正式印發，並向深圳市有關部門下發。該文件的全文昨日
（１２日）亦對外公布，方案共列出１２７項具體任務。
　　方案分成三大層面的工作，第一個層面是「事關全局和長遠發展的重大政策、重大改革、重
大任務」，包括深化前海改革開放、創建綜合性國家科學中心、建設深港科技創新合作區、實施
綜合授權改革試點、用足用好經濟特區立法權、開展國際人才管理改革、推動註冊制改革等，提
出要盡快制定相關專項實施方案，「全力以赴推進落地實施」。
　　第二個層面的是「全方位、全過程先行示範」，對照了早前國務院發布的《關於支持深圳建
設中國特色社會主義先行示範區的意見》中「五個率先」，進一步細化安排了八個方面逾百項具
體工作任務。而第三個層面是「保障舉措」，提出了加強黨的領導、構建實施機制、鼓勵全社會
參與等具體措施。

＊做好深市全面實施註冊制改革的準備工作＊

　　方案將「創造條件推動註冊制改革」列為「重大政策、重大改革、重大任務」之一，要求積
極推動創業板註冊制改革早日落地的同時，還首次提到「做好深市全面實施註冊制改革的準備工
作」，以配合證監部門加快研究完善創業板發行上市、再融資和並購重組制度。
　　在金融方面，促進港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，支持ＥＴＦ（交易所交
易基金）互聯互通在深港通先行先試；另外，支持深圳前海聯合交易中心開展現貨連續交易模式
試點，啟動深市股票期權業務，支持在深交所開展公募ＲＥＩＴＳ（房地產信託投資）試點等。
　　方案在深港合作方面亦有不少著墨，當中提出加快建設「深港口岸經濟帶」，以羅湖、文錦
渡、蓮塘、深圳灣口岸等陸路口岸及鄰近區域為核心，規劃建設深港口岸經濟帶。並加快建設沙
頭角深港國際旅遊消費合作區，放寬中英街遊客免稅購物額度。推動深港科技創新合作區，提出
先行先試人員、科研物資出入境便利政策，建立「科研資金跨境使用管理模式」，並提到「加快
皇崗口岸整體重建改造」。
　　值得注意的是，方案特別提到要增強港澳同胞的認同感及凝聚力，惟措施依然是以文化交流
為主。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事13/12/2019
上海花費數百萬打造AI社區 便利老人智能新生活
國際動態13/12/2019
【決勝唐寧街】調查：保守黨料取得368席 獲國會下議院大多數議席
生財有道13/12/2019
旅保全攻略 專家醒你四大貼士
國際動態13/12/2019
眾院彈劾特朗普 爭取年底前表決
樓市「胡」言12/12/2019
「恆大．睿峰」謀推售 長沙灣環境正在轉型？
生財有道12/12/2019
【儲局議息】經絡料明年P難再減 經濟轉弱銀行按揭業務趨審慎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金