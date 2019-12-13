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13/12/2019 16:00

【貿易開戰】美助卿抨中國「以怨報德」，中方：沒感受到善意

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務院亞太助理國務卿史達偉１２日以中國為主題發表演
講。他表示，美國數十年來一直在科技、經貿、軍事、學術等領域支持及幫助中國發展，但並沒
有得到回報，北京反而「以怨報德」愈來愈敵視美國。
　　對此，中國外交部發言人華春瑩反駁指，完全不能同意他的觀點，說法不符合事實，企圖以
此為美國現行的對華錯誤政策證明，也是說不通的。華春瑩指，中國所取得的偉大成就是中國人
民用自己的勤勞和智慧幹出來的，不是靠任何人施捨的。中美合作是互惠互利的，不是單向的，
美國也從中受益匪淺，　　對於這一點美方各界人士也是　　能夠切身體會得到的。
　　　　對於史達偉多次提到了美方的「善意」。華春瑩再次駁斥指，當美方在經貿科技人員交
往等領域接連對中國無端設限和打壓的時候；在香港、台灣、新疆、西藏人權等涉及中國領土主
權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意抹黑攻擊中國的時候；在各種場合不遺餘力的詆毀中國的社
會制度，發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上種種莫須有的罪名的時候，　　中方
均沒有感受到美方的善意。　　
　　她最後重申，如果美方真心的希望發展良好豐富和互利的中美關係，就應該言行一致，而不
是說一套做一套。中國對美政策是一貫和明確的，中方致力於同美方發展不沖突、不對抗，相互
尊重、合作共贏的關係，但這需要雙方都做出積極的努力。中方再次敦促美方的政策摒棄陳舊過
時的冷戰思維，認真反思、糾正錯誤，回歸理性正確的看待和處理中美關係，　　停止干涉中國
內政，停止損害中方利益，停止抹黑攻擊中國，　　以便能夠推動中美關係早日重回正軌。　（
ｃａ）

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