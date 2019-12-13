《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普透露，中美非常接近達成首階段貿易協議。在
北京，外交部發言人華春瑩表示，關於中美經貿磋商的具體情況，要向商務部查詢，但重申中方
立場是一貫與明確，始終致力透過建設性對話，解決及管控中美分歧，始終堅持磋商必須基於平
等及相互尊重原則，協議必須是互利共贏。
華春瑩又說，注意到中美接近達成協議的消息傳出後，美股三大指數及歐洲股市普遍上漲，
再次說明中美通過磋商達成協議，符合中美及兩國人民根本利益，亦符合各方利益，是國際社會
共同及普遍期待。（ｃａ）
13/12/2019 16:38
【貿易開戰】外交部重申中美經貿協議必須是互利共贏
《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普透露，中美非常接近達成首階段貿易協議。在
北京，外交部發言人華春瑩表示，關於中美經貿磋商的具體情況，要向商務部查詢，但重申中方
立場是一貫與明確，始終致力透過建設性對話，解決及管控中美分歧，始終堅持磋商必須基於平
等及相互尊重原則，協議必須是互利共贏。
華春瑩又說，注意到中美接近達成協議的消息傳出後，美股三大指數及歐洲股市普遍上漲，
再次說明中美通過磋商達成協議，符合中美及兩國人民根本利益，亦符合各方利益，是國際社會
共同及普遍期待。（ｃａ）
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