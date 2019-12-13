《神州縱橫－凌昆》因應香港動亂大灣區須調整發展計劃

《神州縱橫》粵港澳大灣區宏圖，本是中央對新一輪科技帶動發展，改革開放的新時代重大

部署，當年還包含了融合港澳特區的歷史性重任。但最近由於香港動亂的發生仍持續，這個宏圖

已不得不有所調校，意義為何值得探討。



＊大灣區促進兩地合作＊



大灣區本來預留了一個重要角色給香港，發改委亦曾提過以香港為龍頭。香港要與穗深澳等

成為四大核心城市，主責發展金融、特流及商貿中心等功能，又要聯合穗深及東莞在珠江東岸形

成創科走廊，成為區內科技發展的核心地帶。此外各地亦有多種項目爭取與香港合作，形成全面

及多元化的交流布局。例如東莞便在西岸設置新濱海區，專注吸納香港優質企業前往經營高端行

業，特別是服務業的，還有各行業的宏大合作計劃，如旅遊業便有香港與廣東灣區域來一同「走

出去」共拓旅遊市場的構想。在教育、科研方面合作更多，香港各大院校均在區內各地設有多樣

化的經營點，包括分校、教學設施、實驗室、研究所、孵化器及教學醫院等。中央及廣東亦為促

進兩地合作交流消除障礙，和提供協助及鼓勵措施，在政府支持及主場引導下，兩地合作呈現百

花齊放欣欣向榮之勢，令大灣區前景更添亮麗。但自今年中香港出現動亂後，上述情況將受影響

而生變故，因此大灣區的發展規劃自規律內適應性調整。



＊香港不會拖慢大灣區發展＊



香港動亂給大灣區帶來幾個問題：（一）在中短期經濟受衝擊外，長期發展前景亦將趨暗淡

。動亂暴露了社會矛盾深人民多反智，年青人難以僱用，而政府應變能力低下。舊體制舊價值觀

被打破後，替代的民粹主義不利發展。在這情況下，香港作為成員將拉低大灣區的整體增長及發

展能力。（二）促成動亂的反對派非常反中，而區選顯示此為民意主流。因此香港社會及政府將

被帶上在兩地間反融合反合作之路，完全不利於大灣區一體化發展。（三）產業如教育、科研及

旅遊等因香港方面的破壞巨大不利兩地合作。（四）必須在香港之外建立替代。由於香港已難擔

負及發揮其核心城市和創科走廊功能，其他城市應籌劃開發替代能力。其實香港的問題可給其他

城市提供難得機遇，如廣州深圳等將加快海空樞紐建設，各區內的自貿區則加快模擬自由港建設

，和試驗擴大金融開放。（四）吸納香港資源以利發展。香港仍保有資金、人才、企業、營商知

識及良好商業文化等優勢及資源，可供其他城市吸納利用。廣東各市均已就此作出很大努力，且

還在不斷增強吸引力。從長遠看香港的沉淪不會拖慢大灣區發展，其有用資源還可能完全融入大

灣區中，但到時香港將成為被邊緣化城市。《資深評論員 凌昆》

