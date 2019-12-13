【人行操作】人行連續１８天停逆回購，全周零投放零回籠

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

今日不開展逆回購操作，為連續第１８天暫停逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周零投放零回籠。

明天（１４日）將有２８６０億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，由於為周六，將

順延至下周一（１２月１６日）到期。官媒包括《中證網》、《證券日報》等均援引分析預料人

行屆時有較大機會將超額續做。（ａｃ）

