《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為連續第１８天暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周零投放零回籠。
明天（１４日）將有２８６０億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，由於為周六，將
順延至下周一（１２月１６日）到期。官媒包括《中證網》、《證券日報》等均援引分析預料人
行屆時有較大機會將超額續做。（ａｃ）
13/12/2019 09:22
【人行操作】人行連續１８天停逆回購，全周零投放零回籠
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為連續第１８天暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周零投放零回籠。
明天（１４日）將有２８６０億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，由於為周六，將
順延至下周一（１２月１６日）到期。官媒包括《中證網》、《證券日報》等均援引分析預料人
行屆時有較大機會將超額續做。（ａｃ）
|生財有道13/12/2019
旅保全攻略 專家醒你四大貼士
|國際動態13/12/2019
眾院彈劾特朗普 爭取年底前表決
|樓市「胡」言12/12/2019
「恆大．睿峰」謀推售 長沙灣環境正在轉型？
|生財有道12/12/2019
【儲局議息】經絡料明年P難再減 經濟轉弱銀行按揭業務趨審慎
|生財有道12/12/2019
低價購優質資產 融創榮登房企探花
|剖析天下12/12/2019
經濟迷失 股市升得 歐股迴光返照定愈升愈有？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰