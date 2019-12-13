  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2019 12:06

【ＦＯＣＵＳ】中美英「奇蹟日」，全球市場輪換悄啟幕

　　【ＦＯＣＵＳ】道指刷新高、人幣升破７、保守黨大勝……「奇蹟日」的一天，中、美、英
三國同現重大利好。隨著中美貿談再傳「ｄｅａｌ　ａｇａｉｎ」，英國脫歐將駛上直路，中央
經濟工作會議定調明年穩字當頭，早前密布的不確定性似暫告段落，而２０２０年全球市場輪換
及由此引發的金融資產重新定價，或正悄然啟幕。

＊關稅威脅降溫，新興市場料跑贏＊

　　「奇蹟日」的第一個大福音，當屬侵侵發推宣告「Ｇｅｔｔｉｎｇ　ＶＥＲＹ　ｃｌｏｓｅ
ｔｏ　ａ　ＢＩＧ　ＤＥＡＬ　ｗｉｔｈ　Ｃｈｉｎａ」；此後媒體推波助瀾，指中美已原則性
達成首階段協議，包括中國口頭承諾明年對美採購５００億美元農產品，美國提議對華
３６００億美元商品已加徵關稅減半，從而避免周日（１５日）互相加徵關稅生效。
　　消息刺激道指一度飆升３００點，三大股指周四（１２日）收市齊創新高；離岸人幣兌美元
亦升破７算，高見６﹒９２７２元；同沾喜氣的港股周五（１３日）早市急升逾５００點。
　　儘管從１０月至今，侵侵已多次出口術稱中美「非常接近」達成協議，而今次
「ｄｅａｌ　ａｇａｉｎ」再傳，市場表現卻相當買帳，反映其確信各有「痛腳」的華盛頓和北
京已達成捨難取易暫時休戰的默契。
　　關稅威脅降溫，這邊廂人幣重返２００日移動均線之上，中經會暗示明年財政政策穩增長影
響將超今年；那邊廂美企負債自１９９１年來首超家庭負債，拉響未來投資放緩警號，加上美股
雖節節高升惟成交量持續低迷，或印證從大摩、瑞信、施羅德、高盛早前不約而同看好明年新興
市場跑贏美國表現所言非虛。

＊英國資產走勢現長期結構性轉機＊

　　再看大福音之二的英國大選，受出口民調保守黨料奪下議院逾半３６８席消息提振，英鎊兌
美元急升２％高見１﹒３５１４；由於出口民調於過往５次全國選舉中有４次都預測精準，加上
保守黨首個勝出席位即來自傳統工黨票區（截至今午，保守黨、工黨各得２１３、１４３席），
而工黨黨魁郝爾濱已預告辭職，意味拖沓逾三年的脫歐進程將駛上直路，勢對鎊匯、英國股票及
公債等走勢產生長期結構性影響。
　　倘若貿易戰、硬脫歐風險降溫帶來的全球風險偏好改善大環境不變，英鎊明年表現隨時好過
美元；如保守黨於下議院最終多數優勢超過３０席，及未來歐盟容許英國以低關稅輸入商品，鎊
匯中期更有望再升５％－８％。不過，市場仍需留意蠢蠢欲動「脫英」的蘇格蘭民主黨所獲席位
，或對英鎊走勢構成逆風。
　　總而言之，２０１９持續困擾市場的貿易戰、脫歐等風險因素似現好轉，表現標青的美股、
黃金等資產或在２０２０年面臨重新定價，而新興市場、週期性股票或在市場輪動中迎來極好機
會。港匯近日突然發力，是否是資金伺機流入提前布局來年，值得留意。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：續看好舜宇上望150元
FOCUS13/12/2019
【FOCUS】中美英「奇蹟日」 全球市場輪換悄啟幕
中國故事13/12/2019
上海花費數百萬打造AI社區 便利老人智能新生活
國際動態13/12/2019
【決勝唐寧街】調查：保守黨料取得368席 獲國會下議院大多數議席
生財有道13/12/2019
旅保全攻略 專家醒你四大貼士
國際動態13/12/2019
眾院彈劾特朗普 爭取年底前表決
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金