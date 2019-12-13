【ＦＯＣＵＳ】中美英「奇蹟日」，全球市場輪換悄啟幕

【ＦＯＣＵＳ】道指刷新高、人幣升破７、保守黨大勝……「奇蹟日」的一天，中、美、英

三國同現重大利好。隨著中美貿談再傳「ｄｅａｌ ａｇａｉｎ」，英國脫歐將駛上直路，中央

經濟工作會議定調明年穩字當頭，早前密布的不確定性似暫告段落，而２０２０年全球市場輪換

及由此引發的金融資產重新定價，或正悄然啟幕。



＊關稅威脅降溫，新興市場料跑贏＊



「奇蹟日」的第一個大福音，當屬侵侵發推宣告「Ｇｅｔｔｉｎｇ ＶＥＲＹ ｃｌｏｓｅ

ｔｏ ａ ＢＩＧ ＤＥＡＬ ｗｉｔｈ Ｃｈｉｎａ」；此後媒體推波助瀾，指中美已原則性

達成首階段協議，包括中國口頭承諾明年對美採購５００億美元農產品，美國提議對華

３６００億美元商品已加徵關稅減半，從而避免周日（１５日）互相加徵關稅生效。

消息刺激道指一度飆升３００點，三大股指周四（１２日）收市齊創新高；離岸人幣兌美元

亦升破７算，高見６﹒９２７２元；同沾喜氣的港股周五（１３日）早市急升逾５００點。

儘管從１０月至今，侵侵已多次出口術稱中美「非常接近」達成協議，而今次

「ｄｅａｌ ａｇａｉｎ」再傳，市場表現卻相當買帳，反映其確信各有「痛腳」的華盛頓和北

京已達成捨難取易暫時休戰的默契。

關稅威脅降溫，這邊廂人幣重返２００日移動均線之上，中經會暗示明年財政政策穩增長影

響將超今年；那邊廂美企負債自１９９１年來首超家庭負債，拉響未來投資放緩警號，加上美股

雖節節高升惟成交量持續低迷，或印證從大摩、瑞信、施羅德、高盛早前不約而同看好明年新興

市場跑贏美國表現所言非虛。



＊英國資產走勢現長期結構性轉機＊



再看大福音之二的英國大選，受出口民調保守黨料奪下議院逾半３６８席消息提振，英鎊兌

美元急升２％高見１﹒３５１４；由於出口民調於過往５次全國選舉中有４次都預測精準，加上

保守黨首個勝出席位即來自傳統工黨票區（截至今午，保守黨、工黨各得２１３、１４３席），

而工黨黨魁郝爾濱已預告辭職，意味拖沓逾三年的脫歐進程將駛上直路，勢對鎊匯、英國股票及

公債等走勢產生長期結構性影響。

倘若貿易戰、硬脫歐風險降溫帶來的全球風險偏好改善大環境不變，英鎊明年表現隨時好過

美元；如保守黨於下議院最終多數優勢超過３０席，及未來歐盟容許英國以低關稅輸入商品，鎊

匯中期更有望再升５％－８％。不過，市場仍需留意蠢蠢欲動「脫英」的蘇格蘭民主黨所獲席位

，或對英鎊走勢構成逆風。

總而言之，２０１９持續困擾市場的貿易戰、脫歐等風險因素似現好轉，表現標青的美股、

黃金等資產或在２０２０年面臨重新定價，而新興市場、週期性股票或在市場輪動中迎來極好機

會。港匯近日突然發力，是否是資金伺機流入提前布局來年，值得留意。

