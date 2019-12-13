【北水炒Ｄ乜】淨流入降至１４﹒５億人幣，買建行小米沽平保騰訊

《經濟通通訊社１３日專訊》美國聯儲局維持息口不變符合市場預期，主席鮑威爾暗示明年

將維持息口不變，故隔晚美股走勢靠穩。加上，港元匯價持續造好，一度升破７﹒８關，創７月

初以來高位，一度見７﹒７９８２，帶動港股周四（１２日）受捧，裂口高開１９２點報

２６８３７，隨即收復五十天線（２６６８６點）。資金追捧重磅股騰訊（００７００）及友邦

（０１２９９），港股曾突破二萬七關，升４０３點高見２７０４８點。最終恆指稍為回落，收

報２６９９４點，升３４８點或１﹒３１％，企穩五十天線之上。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５２億元人民幣，按日大減約四成。北水淨買入最多的

個股依次是建行（００９３９）、小米（０１８１０）、太保（０２６０１）；淨賣出最多的依

次是平保（０２３１８）、騰訊（００７００）、農行（０１２８８）。

主板成交９０８﹒５７億元急增２２﹒２％，其中港股通成交１２５﹒３億元，佔總成交

１３﹒８％。



＊北水見高獲利，平保騰訊齊中槍＊



平保早前獲交銀國際唱好，維持其「買入」評級，股價昨日（１２日）續升０﹒５％，報

９１﹒３元。不過，北水見高便走，淨沽出４﹒５億元

騰訊全日走勢向好，走高２﹒６５％報３４９元，高見３５１﹒４元創近４個月新高。惟北

水同樣在高位沽貨，北水淨沽出４﹒３億元。

中軟國際（００３５４）獲中信里昂調升目標價至５﹒３６元，另外，公司亦與華為合作在

重慶兩江新區打造人工智能創新中心。消息刺激中軟國際全日飆７﹒３６％，報４﹒５２元。北

水亦看好其表現，趁機淨買入３２８３萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ２．０１

小米集團（０１８１０） １．７５

中國太保（０２６０１） １．２５

中興通訊（００７６３） ０．５１

中軟國際（００３５４） ０．３３



淨沽出最多港股：

中國平安（０２３１８） －４．５２

騰訊控股（００７００） －４．３１

農業銀行（０１２８８） －０．５４

美團點評（０３６９０） －０．３０

瑞聲科技（０２０１８） －０．１７

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（ｊｔ）

