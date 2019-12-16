《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１３５﹒３８ 升 ３﹒３３點╱０﹒０１％
標普５００ ３１６８．８０ 升 ０．２３點╱０．０１％
納斯達克 ８７３４．８８ 升 １７．５６點╱０．２０％
倫敦富時１００ ７３５３．４４ 升 ７９．９７點╱１．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８２．７２ 升 ６１．０８點╱０．４６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９１９．０２ 升 ３４．７６點╱０．５９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．４０，歐元兌美元１．１１２４
16/12/2019 07:46
《日出而作》美中達成貿協，港機場上月客運量跌一成六，美股破項
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１３５﹒３８ 升 ３﹒３３點╱０﹒０１％
標普５００ ３１６８．８０ 升 ０．２３點╱０．０１％
納斯達克 ８７３４．８８ 升 １７．５６點╱０．２０％
倫敦富時１００ ７３５３．４４ 升 ７９．９７點╱１．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８２．７２ 升 ６１．０８點╱０．４６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９１９．０２ 升 ３４．７６點╱０．５９％
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