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16/12/2019 07:46

《日出而作》美中達成貿協，港機場上月客運量跌一成六，美股破項

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８１３５﹒３８　升　　　　３﹒３３點╱０﹒０１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１６８．８０　升　　　　０．２３點╱０．０１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８７３４．８８　升　　　１７．５６點╱０．２０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３５３．４４　升　　　７９．９７點╱１．１０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２８２．７２　升　　　６１．０８點╱０．４６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９１９．０２　升　　　３４．７６點╱０．５９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．４０，歐元兌美元１．１１２４

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