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即市新聞

16/12/2019 10:41

多間大行料本港明年經濟收縮，看淡股市表現

　　《經濟通通訊社１６日專訊》摩根士丹利發表研究報告預計，今年香港經濟將會收縮，而明
年亦幾乎不會增長，商業物業租金及住宅價格亦將進一步下降。該行仍建議減持ＭＳＣＩ香港指
數，指出總收入中有一半與香港有關，認為本港關鍵行業，尤其是銀行業，將會經歷更長期的調
整。不過，大摩１１月上調了Ａ股及恆指目標，主要由於對明年及後年利潤增長更為樂觀。
　　瑞銀表示，本港市場明年將是該行於亞太地區中，最不喜歡的市場之一，除了中美貿易戰外
，香港的企業亦因美國聯儲局減息影響而受壓。雖然香港股市現時估值吸引，但仍較新加坡貴，
加上本港社會仍有不確定性，以及中國經濟仍在放緩。
　　大和指，由於內地經濟放緩，一直都減持香港及中國股市，又指持續的貿易戰和國內政治風
險的急劇惡化，導致香港風險溢價上升，並對入境旅遊和零售業產生負面影響。
　　不過，高盛就對明年香港股市的表現持中性看法，但並無提及本港社會運動的影響。同時該
行預料，本港明年經濟將會進一步收縮。高盛指出，ＭＳＣＩ香港指數對企業收益的影響應該較
預期低，而在香港上市的中國企業可能會從內地投資者得到幫助。隨著愈來愈多公司來港上市，
明年對香港股票的淨買入或較今年預期的增長４０％。（ｓｋ）

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