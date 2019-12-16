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即市新聞

16/12/2019 08:45

《牛熊志選－陳其志》資金流入小米認購證及牛證

　　《牛熊志選》恆指裂口急升，確認突破１１月延伸下來的一條短期下降軌，同時也確認穩守
中期上升通道底２６０００點重要支持，中短期走勢均止跌回升，短線可望順勢反覆上試
２８０００點關口。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１２日）過去５個交易日，恆指牛證
合共錄得約１億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約１億港元資金淨流入
，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５８００點
至２６０９９點之間，累計相當約１２８３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７３００點至
２７５９９點之間累計了相當約２０７６張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１６﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅維持於
１６﹒３％的水平；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升
０﹒５個波幅點至１４﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至
１９﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２１﹒５％；中油
（００８５７）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２３﹒５％；海油（００８８３）的引伸波幅
下降０﹒６個波幅點至２５﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至
１８﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２３﹒４％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１８﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降０﹒２個波幅點至１６﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至
１５﹒６％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，小米（０１８１０）的相關認購證及牛證合共錄
得約３５３０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
小米認購證為行使價約１０元至１１元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至８倍；牛證方面
，資金留意收回價８元的較貼價條款，收回距離約１２％，槓桿約４倍。另外，融創
（０１９１８）相關認購證及牛證期內錄得約９９２萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３５
元至４９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４倍至５倍；牛證方面，資金留意收回價
３６元至３７元之間的條款，收回距離約１３％至１６％，槓桿約４倍至５倍。
　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約２９５４萬元資金淨流入部
署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３１０元附近的中期價外條款，實際槓桿約
９倍；熊證方面，資金主要留意收回價３６５元至３７８元附近的條款，收回距離約２％至５％
，槓桿約１７倍至３１倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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