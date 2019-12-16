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即市新聞

16/12/2019 08:45

《一周攻略－周進略》港股開展追落後，速度加快走短線

　　《一周攻略》港股踏入１２月，似乎動力真的開展，亦正如本欄所估計，有所謂年底前的粉
飾窗櫥，也有板塊輪動的追落後，甚至是板塊內也有追落後，當然，同時有獲利回落，才是對稱

　　當然，這些不是新聞標題最留意的，因為剛過去的一周，有著各種重大消息，不全然是新鮮
事物，但要真的有決定，才算是確定。
　
＊美息明年料不變，防守避險不高追＊
　
　　舉例而言，美聯儲於１２月公開市場委員會，是年內最後一次議息，按兵不動，維持現有水
平，幾乎不用猜，大家都可以預計到，重點只在其對未來的看法。
　　這一點有趣，局方對於現狀算是滿意，不論是失業或通脹等數據，都未有指向有需要進一步
更多的改動，如此現狀，甚至是維持至明年，也就是整個２０２０年，亦是如此。
　　如此一來，對於明年的部署，便不能一部通書看到老，有點改動亦實屬必然。例如，關於憧
憬量寬再臨，以至減息趨快，如今可以休息一會，甚至好一陣子，則原本受惠於此的防守股，包
括房託和公用股，都要避險高追了。
　
＊英大選後方案料定，不明因素消除＊
　
　　美聯儲易估，其他沒那麼易估。但塵埃落定的有英國選情，終於，保守黨大勝，約翰遜的方
案應該可以於明年１月落實吧，不明朗因素算是消除吧。
　　對於部分在當地有業務的，包括金融銀行股，又或者綜合企業，以至公用事業，應該都是整
體有估值提升，但投資者在上周五（１３日）已有相當反映，不宜盲目高追。
　
＊壞消息心理準備，好消息亦已反映＊
　
　　最難估的，是中美貿易談判，不是這一輪如何，反正這兩年，對，兩年了，反反覆覆，來來
回回，投資者早已明白，必要有一定的心理準備，有充分的波動區間，就算真的壞消息出現，都
有一定心理準備，反之，就算真的好消息出現，也未必再大反應，反正，上周已有相當反映，亦
在其中。
　
＊改變悶局心態，年底前波幅料增加＊
　
　　是的，由原本的恆指２６０００支持，到２７０００阻力，如今突破後，大家上望
２８０００，應是合理期望，年內有機會再見。當然，且戰且退，是不少人趁有價有市的正常反
應，而世情往往就是，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，資金似有增加進入港股市場，港匯亦
不弱，大家只能把握短線的走位，在年底之前，波幅增加，速度加快，投資者要改變一下之前好
一陣子的悶局心態了。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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