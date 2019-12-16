《凱文隨筆－凱文》約翰遜贏大選易，贏歐盟難，討中美歡心更難

《凱文隨筆－凱文》筆者曾預測法拉奇領軍的英國「脫歐黨」會在上周五（１３日）剛結束

的大選打出漂亮一戰，結果該黨一席都拿不到，分析跟結果形成了強烈落差，看錯了。然而，是

否遊戲規則在搞鬼，「脫歐黨」贏了６４萬多票，取得零席；取得１２４萬多票的「蘇格蘭民族

黨」竟取得４８席；得到的３７０萬票的「自由民主黨」只拿了１１席；其他幾個小黨各自取得

了十多萬票，就各自分走了七至八席。再說，法拉奇四年前帶領獨立黨參選，也取得３００多萬

票，亦只是取得寥寥幾席而已。他這次的「失敗」歸根究底仍是他的讓力策略，原先派出６００

多名候選人，角逐所有議席，後來候選人減半，改為只打工黨，不打保守黨，變相將自己的選票

送保守黨，這針對工黨（工黨結果是大敗，比上次大選減了５９席）的策略也「害」了自己，有

重量級的「脫歐黨」黨員因此在大選前幾天退黨，並指法拉奇一手毀了自己所創的黨。政治人物

都是謀求自身利益，法拉奇這次跟保守黨合作，會沒有回報嗎？放棄可以打破兩黨百年執政舊舞

台、開創三黨鼎立新局面的決定，商品期貨交易員出身、老早已賺到盆滿砵滿的法拉奇絕對比任

何人更懂得衡量得失。



約翰遜這次在國內大選贏得漂亮，是否意味未來就一帆風順？不然。與歐盟談離婚條件絕不

是易事，歐盟才不會祝福英國找到新的歸宿，沒談好條件就離婚，將來或有更多問題，屆時聯合

王國甚至瓦解也說不定；而英國的新歡究竟是美國還是中國？這足夠令約翰遜費思量了；新加坡

總理李顯龍是一個在中美角力中不靠邊站的傑出國家領袖，約翰遜可沒有李光耀這樣一個偉大的

政治導師。約翰遜角逐首相獲特朗普背書是不爭的事實，但他７月底上任首相時馬上標籤自己是

「親中派」、「熱衷於一帶一路」，約翰遜說了很多，現在是「觀其行」的時候了。



另一邊，中美也在英國大選結果公布日宣布彼此同意了所謂「第一階段」貿易協議，只等待

簽署。特朗普在推特上指，中方極想要這份協議，但又加一句，美方也是，似乎一反常態，也能

讓人看出端倪，究竟是誰更想要，誰幫了誰大忙？這份協議無疑為特朗普在應對彈劾及２０２０

大選注入了豐碩籌碼。下一步就是美朝（北韓）新約會了，儘管特朗普表面警告北韓領袖金正恩

，聰明到沒有分寸的話將失去一切，但特朗普的底牌早已亮出，在對付沒有核武的伊朗時，即使

是大軍壓境波斯灣，美國無人機被伊朗擊落，也得沉住氣，證明特朗普是絕對不會打無把握的仗

（或曰只敢欺善怕惡），所以美朝只會循和平方向解決問題，搞到要動武的話，莫說中俄不會贊

同，即使中俄不站在北韓一邊，北韓在毀滅之前，勢必重創美國在東亞的盟友，屆時人類歷史上

最殘酷的戰爭也就是我們這輩人來作見證了。金正恩曾出國受過西方教育，是有國際觀的領袖，

特朗普也不是美國假傳媒網絡口中所形容的瘋子，兩個腦筋清晰的人在博奕時，也不會淪落到踢

番桌子吧？



政治評論員大都是指２０２０年為最危機四伏的一年，尤其是台灣問題。其實台灣問題七十

年來都只是中美問題，美國拋棄所謂盟友的例子多不勝數，美國會否有一天跟台灣說：「祝你好

運，再見」？世事無絕對，甚麼事都有可能。近日聽了一個網上展望明年世界局勢的座談會，當

中有很多啟發性資訊可與讀者分享，講者提到出席中國外交部於１１月２７及２８日在北京舉辦

了「中東安全論壇」，探討中華文明與伊斯蘭文明如何互學互借，復興兩大文明與繁榮，約旦外

交官在答問環節中，要求中國在中東有長遠的代理，伊拉克官員不相信中國是發展中國家，中東

國家都認為中國是偉大的國家，強烈期望及呼喚中國能出手，介入中東局勢。習近平主席曾於

２０１６年作出史無前例的政治創舉，他出行中東、走訪三個勢不兩立的中亞國家，即沙地阿拉

伯、埃及和伊朗，當時習主席已闡明中國在中東的立場，「不尋求代理人，不謀求勢力範圍，不

填補權力真空」，這其實就是中國國策的寫照；中國是透過「一帶一路」理念造就共商共建共享

，而不是利用軍事霸權介入地區亂局。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）

