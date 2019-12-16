【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１６日專訊》信盛礦業（０２１３３）公布供股計劃，擬四股供一股計劃，
供股價每股０﹒０５５元，等同上日收市價，集資籌４９２０萬元。供股計劃快速推進，股份將
於於本周四（１９日）除淨，下周一（２３日）至本月底（３１日）截止過戶，供股權買賣日期
為明年１月６日至１３日，供股１月２９日開始買賣。信盛礦業今日早市跌５﹒４６％報０﹒０
５２元。
首創置業（０２８６８）十供五計劃明天（１７日）除淨，供股價１﹒８７元。首創置業今
日早市升２﹒０４％，報２﹒５元。
上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期
及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以
留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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首創置業（０２８６８） 十供五， １７╱１２ １９╱１２－２３╱１２ ２３╱１
供股價１﹒８７元
信盛礦業（０２１３３） 四供一， １９╱１２ ２３╱１２－３１╱１２ ２９╱１
供股價５﹒５仙
金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１
供股價１２仙
中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －
匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －
高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －
中國置業（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －
融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２
供股價１１仙
國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －
高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２
供股價４８﹒３仙
旭光高新（０００６７） 合併後一供一， １３╱１ １５╱１ ３１╱１
供股價２４仙
旭光高新（０００６７） 四十合一 １４╱１ － －
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註：以各公司最新公布為準