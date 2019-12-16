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即市新聞

16/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》信盛礦業（０２１３３）公布供股計劃，擬四股供一股計劃，
供股價每股０﹒０５５元，等同上日收市價，集資籌４９２０萬元。供股計劃快速推進，股份將
於於本周四（１９日）除淨，下周一（２３日）至本月底（３１日）截止過戶，供股權買賣日期
為明年１月６日至１３日，供股１月２９日開始買賣。信盛礦業今日早市跌５﹒４６％報０﹒０
５２元。
　　首創置業（０２８６８）十供五計劃明天（１７日）除淨，供股價１﹒８７元。首創置業今
日早市升２﹒０４％，報２﹒５元。
　　上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期
及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以
留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
首創置業（０２８６８）　十供五，　　　１７╱１２　１９╱１２－２３╱１２　２３╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１﹒８７元
信盛礦業（０２１３３）　四供一，　　　１９╱１２　２３╱１２－３１╱１２　２９╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價５﹒５仙
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　２３╱１２　３０╱１２－３╱１　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
中汽內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
匯銀智慧（０１２８０）　二十合一　　　　　７╱１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　二十合一　　　　　８╱１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中國置業（００７３６）　四十合一　　　　　８╱１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
融太集團（０１１７２）　二供一，　　　　　８╱１　　１０╱１－１６╱１　　１４╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
國聯通信（０８０６０）　十合一　　　　　　８╱１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　　９╱１　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
旭光高新（０００６７）　合併後一供一，　１３╱１　　１５╱１　　　　　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價２４仙
旭光高新（０００６７）　四十合一　　　　１４╱１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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