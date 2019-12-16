【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１６日專訊》信盛礦業（０２１３３）公布供股計劃，擬四股供一股計劃，

供股價每股０﹒０５５元，等同上日收市價，集資籌４９２０萬元。供股計劃快速推進，股份將

於於本周四（１９日）除淨，下周一（２３日）至本月底（３１日）截止過戶，供股權買賣日期

為明年１月６日至１３日，供股１月２９日開始買賣。信盛礦業今日早市跌５﹒４６％報０﹒０

５２元。

首創置業（０２８６８）十供五計劃明天（１７日）除淨，供股價１﹒８７元。首創置業今

日早市升２﹒０４％，報２﹒５元。

上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期

及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以

留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

首創置業（０２８６８） 十供五， １７╱１２ １９╱１２－２３╱１２ ２３╱１

供股價１﹒８７元

信盛礦業（０２１３３） 四供一， １９╱１２ ２３╱１２－３１╱１２ ２９╱１

供股價５﹒５仙

金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中國置業（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

旭光高新（０００６７） 合併後一供一， １３╱１ １５╱１ ３１╱１

供股價２４仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １４╱１ － －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準

