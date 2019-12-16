《專家之言－葉尚志》資金外流憂慮逐漸舒緩，重磅領漲股陸續出現

《專家之言》截至上周五（１３日）港股連升三日，恆指再漲了近７００點，並且收復

２５０天線（２７４６５點），而大市成交亦見進一步配合增加至超過１１００億元，資金回流

股市的速度仍在加快，有利後市走勢發展。事實上，港股表現來回反覆浮浮沉沉已有三個月時間

，在謹慎觀望氣氛已凝聚下，要再度出現突破確實不容易。



＊港匯走強及貿談有進展，有效提振市場氣氛＊



然而，隨著港匯走強舒緩市場對於資金外流的憂慮，加上中美貿易磋商出現了新進展，都是

提振市場氣氛的主要因素。目前，港股已見有重磅領漲股陸續出現，如騰訊（００７００）、小

米（０１８１０）、銀娛（０００２７）等等，都有助板塊的進一步輪動及擴散。

恆指上周五以全日最高位２７６８８點收市，升６９４點或２﹒５７％，短期上攻勢頭仍在

，雖然三日來已累漲近１２５２點，走勢上開始呈現技術性超買，但資金回流速度正在加快，估

計後市仍有試高的傾向。

另外，港股主板成交額進一步增加至１１７１億多元，而沽空金額有１８１﹒１億元，沽空

比例１５﹒４６％。至於升跌股數比例是１２０８：６２５，日內漲幅超過１２％的股票有４０

隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２８隻。



＊Ａ股同步突破，有望出現一波中港聯動行情＊



資金流入是對股市的最大推動力，尤其是港股的低估值，就更加需要資金流入來發現價值。

事實上，不單是港股、Ａ股亦出現了同步向上突破的走勢，有望出現一波中港聯動的行情。正如

筆者早前指出，外資一直都是保持著流入Ａ股的勢頭，滬深股通已連續２２日錄得淨流入了，反

而內部資金顯得有點猶豫，但是這個情況在近日亦出現了改變。

Ａ股兩融餘額在９６００至９７００億人民幣水平停滯了有兩個多月後，終於出現再度提升

，最新報９８１６億人民幣，有朝著今年４月２４日最高位９９１５億元進發的機會，顯示內部

資金活躍度正在提升。事實上，Ａ股表現跟兩融餘額是正相關的。因此，不難發現上證綜指的年

內最高位３２８８點，也就是在４月份出現的。



＊Ａ股成交漸增，內險及中資券商可多加留意＊



目前，上證綜指已升破了過去一個月的窄幅盤整區２８５８至２９３４點，在上周五漲

１﹒７８％或５１點，收報２９６７點。滬深兩市成交額亦增加至５６５６億人民幣，至三個月

最高。隨著兩市成交增加，對於金融板塊如內險股和中資券商股，可以多加留意。

港股方面，在資金回流的情況下，重磅領漲股開始陸續出現，包括有騰訊和小米，都是成交

量出現顯著激增、獲得了資金流入的股份。另外，市場憧憬在澳門回歸二十周年將會有利好政策

消息宣布，銀娛急漲６﹒９１％，成交股數激增至接近２８００萬股，是下半年的最大日成交量

，相信也可以加入到重磅領漲股的名單行列。《第一上海首席策略師葉尚志》

