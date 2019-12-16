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即市新聞

16/12/2019 09:22

港股連升三日累漲１２５１點後，現低開１５７點報２７５３０

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美貿易戰傳來喜訊，美方於１５日暫停向中國徵收１５％關
稅，亞洲股市則表現不一，日經現低走５３點，台北指數升９１點。港股早前連升三日累積
１２５１點升幅，今早則明顯回吐，中國旺旺（００１５１）低開２﹒４％，為開市表現最差藍
籌；部分地產股亦隨市下跌，九置（０１９９７）、長實（０１１１３）及新世界
（０００１７）低開逾１％。恆生指數開報２７５３０點，跌１５７點或跌０﹒５７％，主板成
交３０﹒５１億元。國企指數報１０７８２點，跌５６點或跌０﹒５２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５８％，報６０元；港交所（００３８８）跌
０﹒６３％，報２５３﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒５％，報３６２﹒８元；中移動
（００９４１）升０﹒１６％，報６１﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒２１％，報８１
﹒６５元。

　　恆指十大開市跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒９２元　　　跌２﹒４０％
　　申洲國際（０２３１３）　１０６﹒１０元　　　跌２﹒１２％
　　九倉置業（０１９９７）　　４３﹒３０元　　　跌１﹒５９％
　　長實集團（０１１１３）　　５３﹒５０元　　　跌１﹒４７％
　　中國人壽（０２６２８）　　２１﹒３０元　　　跌１﹒３９％

　　中石油　（００８５７）　　　３﹒７８元　　　跌１﹒３１％
　　友邦保險（０１２９９）　　８１﹒６５元　　　跌１﹒２１％
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒６４元　　　跌１﹒１９％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒５０元　　　跌１﹒１３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒００元　　　跌１﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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