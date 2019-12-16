《盤後部署》中美貿易緩戰火，港股守牛熊線有望試上２８０００

《經濟通通訊社１６日專訊》中美上周五（１３日）宣布達成第一階段貿易協議，美方同時

取消周日（１５日）起新一輪加徵關稅，美國貿易代表萊特希澤料雙方將在明年１月在華盛頓簽

署協議。惟市場上周已憧憬達成首階段貿議，並已消化有關消息，港股連升三日累漲１２５１點

後，今早進行技術性回調，低開１５７點報２７５３０點，隨後跌幅曾擴大至２１４點報

２７４７３點。今早國家統計局公布上月經濟數據，１１月份工業增加值為６﹒２％而零售增速

為８％，兩者皆高於預期。亮麗的經濟數據帶動恆指止跌回升，曾倒升２８點高見２７７１５點

。惟本地地產弱勢，拖累恆指再度轉跌，最終全日收２７５０８點，跌１７９點或跌０﹒６５％

，穩守牛熊線，主板成交７９８﹒４０億元減少３１﹒８４％。國企指數報１０７７８點，跌

５９點或跌０﹒５５％。

內地上月經濟數據亮麗，Ａ股兩市造好，上證綜合指數報２９８４點升１６點，深證成分指

數報１０１５８點，升１５３點或升１﹒５４％。兩市合計成交６２２６﹒０７億元人民幣增加

１０﹒０８％。



＊中美貿戰持續降溫言之尚早＊



彭博亞洲首席經濟學家舒暢和經濟學家曲天石撰文表示，從中國１１月經濟數據顯示，生產

和需求出現良好的反彈，反映出扶持政策和有利的季節性因素的影響。而且上周與美國達成第一

階段協議，緩解外部衝擊且改善前景，但中國經濟下行壓力仍然存在。他們認為，需要更多地將

焦點轉向阻礙增長的結構性障礙上。

中美上周五宣布達成第一階段協議，但美銀證券認為，現時斷定中美貿易戰降溫能持續下去

仍言之尚早。由目前至簽署正式協議期間，法律及行政過程是否都能正確執行、雙邊貿易會否馬

上反彈仍有待觀察。此外，一些中美貿戰的核心議題並沒有包含在第一階段協議中。因此，預期

在美國總統大選之前，中美停火期保持不變存在風險，而貿易和科技戰可能將在總統大選後再度

升級。



＊港股技術指標佳，成交配合＊



上周五中美一如市場預期宣布達成第一階段協議，並取消本月１５日開始加徵的關稅，惟此

消息已在上周炒作了幾日，恆指三日累漲逾千點，已消化有關利好消息的預期。另外，美國貿易

代表萊特希澤料雙方將在明年１月簽署協議，這也說明在此期間雙方也只是暫時停火，根據此前

的經驗，到正式簽署協議前投資者仍需保持觀望。

不過，恆指已連續兩日企穩在牛熊線（約２７４７３）之上，且最近兩日的成交亦配合，可

以認定恆指暫在牛熊線已有一定的支持。從技術指標看，恆指ＭＡＣＤ背馳指標快線與慢線在底

部形成「黃金交叉」，且在逐步放大，相信未來恆指走勢較強。港股只要繼續穩守牛熊線，月底

有望試上２８０００點。（ｆｚ）

