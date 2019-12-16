《外地經濟》美國１１月零售銷售增長升０﹒２％遜預期

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部上周五（１３日）公布，美國１１月零售銷售按月

增長０﹒２％，不過比市場預期增加０﹒５％為差。

扣除汽車的零售銷售按月升０﹒１％，亦較市場預期升０﹒４％為差。相信主要受服裝、餐

飲業銷售下降拖累，暗示第四季度經濟的主要增長動力降溫程度可能超出早前預測。

數據亦可能反映商業投資放緩、製造業疲軟正廣泛影響美國消費，儘管勞動力市場相對強勁

、工資增長有所改善，但今年假期購物旺季的消費可能依然疲軟。（ａｌ）

