【國際要聞】美國今年９月秘密驅逐兩名中國大使館官員

《經濟通通訊社１６日專訊》據美國《紐約時報》報道指，華府於今年９月秘密驅逐兩名中

國大使館官員，因為他們非法進入弗吉尼亞州的軍事基地，當中至少有一人是以外交官身份掩護

的情報官員，但卻指標自己觀光途中不小心駛向基地。

據報道引述六名知情人士指，儘管他們已經在基地附近的檢查站被要求掉頭，但兩人當時與

妻子仍繼續向基地行駛，最後在消防車阻住去路的情況下才停下。

中國外交部和中國駐美大使館未有回應，但可能是美國自１９８７年以來首次驅逐中國大使

館官員。（ａｌ）（ｚｚ）

