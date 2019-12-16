《經濟通通訊社１６日專訊》中國駐德國大使吳懇上周六（１４日）在德國《商報》活動上
表示，如果德國作出導致華為被排除在當地市場之外的決定，中國政府將不會袖手旁觀，並帶來
一定後果，又指華為沒有向中國政府提供數據的法律義務，
德國經濟部部長阿爾特邁爾周日（１５日）接受《每日鏡報》專訪時，對表決通過剔除某類
公司的法案作出評論，並指不應該對個別企業有不同對待，而是應該堅持對所有在德國使用
的電子和高科技零組件統一採用最高的安全標準。（ａｌ）
16/12/2019 09:04
【華為風波】中國威脅如華為５Ｇ遭禁，將對德國採取反制
《經濟通通訊社１６日專訊》中國駐德國大使吳懇上周六（１４日）在德國《商報》活動上
表示，如果德國作出導致華為被排除在當地市場之外的決定，中國政府將不會袖手旁觀，並帶來
一定後果，又指華為沒有向中國政府提供數據的法律義務，
德國經濟部部長阿爾特邁爾周日（１５日）接受《每日鏡報》專訪時，對表決通過剔除某類
公司的法案作出評論，並指不應該對個別企業有不同對待，而是應該堅持對所有在德國使用
的電子和高科技零組件統一採用最高的安全標準。（ａｌ）
|國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
|生財有道13/12/2019
【嚟緊炒D乜】同程藝龍業務旺季盈利續看俏 短炒上望13.6元
|生財有道13/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：續看好舜宇上望150元
|FOCUS13/12/2019
【FOCUS】中美英「奇蹟日」 全球市場輪換悄啟幕
|中國故事13/12/2019
上海花費數百萬打造AI社區 便利老人智能新生活
|國際動態13/12/2019
【決勝唐寧街】調查：保守黨料取得368席 獲國會下議院大多數議席
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰