【華為風波】中國威脅如華為５Ｇ遭禁，將對德國採取反制

《經濟通通訊社１６日專訊》中國駐德國大使吳懇上周六（１４日）在德國《商報》活動上

表示，如果德國作出導致華為被排除在當地市場之外的決定，中國政府將不會袖手旁觀，並帶來

一定後果，又指華為沒有向中國政府提供數據的法律義務，

德國經濟部部長阿爾特邁爾周日（１５日）接受《每日鏡報》專訪時，對表決通過剔除某類

公司的法案作出評論，並指不應該對個別企業有不同對待，而是應該堅持對所有在德國使用

的電子和高科技零組件統一採用最高的安全標準。（ａｌ）

