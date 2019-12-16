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16/12/2019 09:04

【華為風波】中國威脅如華為５Ｇ遭禁，將對德國採取反制

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國駐德國大使吳懇上周六（１４日）在德國《商報》活動上
表示，如果德國作出導致華為被排除在當地市場之外的決定，中國政府將不會袖手旁觀，並帶來
一定後果，又指華為沒有向中國政府提供數據的法律義務，
　　德國經濟部部長阿爾特邁爾周日（１５日）接受《每日鏡報》專訪時，對表決通過剔除某類
公司的法案作出評論，並指不應該對個別企業有不同對待，而是應該堅持對所有在德國使用
的電子和高科技零組件統一採用最高的安全標準。（ａｌ）

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