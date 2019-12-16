《經濟通通訊社１６日專訊》據英國《星期日泰晤士報》引述政府高級官員消息報道指，英
國首相約翰遜計劃改組政府，並解僱部分大臣，取消若干內閣部門，並由外部專家取代部分公務
員。
報道又指，隨著首相引入新人，嘗試建立改革派政府，三分一內閣官員可能於明年２月被遣
散，相信今次調整旨在滿足工人階級選民的要求。
不過，據《英國廣播公司》報道指，約翰遜的首項任務將是在聖誕前向國會重新提交「脫歐
」協議，預計只是進行輕微內閣改組，亦需要填補大選前已出現的內閣空缺。（ａｌ）
16/12/2019 10:24
【決勝唐寧街】約翰遜或解僱三分一內閣官員，明年２月改組政府
《經濟通通訊社１６日專訊》據英國《星期日泰晤士報》引述政府高級官員消息報道指，英
國首相約翰遜計劃改組政府，並解僱部分大臣，取消若干內閣部門，並由外部專家取代部分公務
員。
報道又指，隨著首相引入新人，嘗試建立改革派政府，三分一內閣官員可能於明年２月被遣
散，相信今次調整旨在滿足工人階級選民的要求。
不過，據《英國廣播公司》報道指，約翰遜的首項任務將是在聖誕前向國會重新提交「脫歐
」協議，預計只是進行輕微內閣改組，亦需要填補大選前已出現的內閣空缺。（ａｌ）
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