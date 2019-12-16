《經濟通通訊社１６日專訊》英國工黨大選慘敗後，其財政部發言人麥克唐奈表示，在工黨
選出新領袖後，將不會留任影子內閣，是繼黨魁科爾賓再有黨內領導層辭任。
據麥克唐奈接受英國廣播公司的訪問指，工黨領導層將於本周開會，決定黨內領導人選舉的
時間表，預計將有兩個月時間。
而據英國《衛報》報道指，７名潛在黨魁候選人當中６人是女性，包括影子外交大臣方璧琳
、影子商業大臣朗貝莉等，影子脫歐大臣施紀賢是男性黨魁候選人。（ａｌ）
16/12/2019 10:34
【決勝唐寧街】工黨領袖將相繼離開內閣，下任黨魁或由女性繼任
《經濟通通訊社１６日專訊》英國工黨大選慘敗後，其財政部發言人麥克唐奈表示，在工黨
選出新領袖後，將不會留任影子內閣，是繼黨魁科爾賓再有黨內領導層辭任。
據麥克唐奈接受英國廣播公司的訪問指，工黨領導層將於本周開會，決定黨內領導人選舉的
時間表，預計將有兩個月時間。
而據英國《衛報》報道指，７名潛在黨魁候選人當中６人是女性，包括影子外交大臣方璧琳
、影子商業大臣朗貝莉等，影子脫歐大臣施紀賢是男性黨魁候選人。（ａｌ）
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