【國際要聞】日韓會談解決貿易爭端，韓方敦促日方取消出口管制

《經濟通通訊社１６日專訊》日韓貿易官員在東京進行會談，希望修復兩國關係，不過南韓

外長敦促日本取消對南韓出口敏感產品的管制。

上周日（１５日）南韓外長康京和、日本外相茂木敏充在馬德里出席氣候會議時進行簡短會

談，茂木對兩國計劃展開談判表示歡迎，兩國將攜手安排日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅於

本周再次舉行首腦會議。

兩國貿易官員今日將在東京舉行閉門會議，希望在貿易爭端上達成解決方案。（ａｌ）

