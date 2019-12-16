【新股上市】寶龍商業（９９０９）今日開招，入場費紉５０５０元

《經濟通通訊社１６日專訊》寶龍地產（０１２３８）分拆商業運營服務供應商寶龍商業

（０９９０９）上市，今日開招，發售１﹒５億股，１０％公開發售，９０％國際發售，招股價

範圍介乎７﹒５元至１０元，每手５００股，入場費５０５０﹒３９元。

截至２０１８年１２月３１日，公司有４５處在管零售商業物業，總在管建築面積約

４﹒５百萬平方米（不包括停車場）。就截至去年底在管建築面積而言，公司在中國所有商業運

營服務供應商之中排名第四，市場份額為０﹒８％。

基石投資者部分，和盛海外、遼寧永輝超市及許連捷分別認購１０００萬美元，

Ｏｒｃｈｉｄ Ｃｈｉｎａ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ則認購６００萬美元。

以招股價８﹒７５元計算，公司預料集資淨額１２﹒２４億元，其中５０％將用於戰略收購

及投資於其他中小型商業運營服務供應商；２５％將用於升級資訊技術系統數字化及智能運營及

管理；１０％將用於若干租戶的股權投資；５％將用於根據輕資產業務模式翻新由獨立第三方開

發或擁有 的零售商業物業；１０％元將用於一般業務用途及用作營運資金。

獨家保薦人為農銀國際，公開認購截至本周四（１９日）中午，預料２７日公布招股價結果

，３０日於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

