  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2019 09:21

【新股上市】寶龍商業（９９０９）今日開招，入場費紉５０５０元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》寶龍地產（０１２３８）分拆商業運營服務供應商寶龍商業
（０９９０９）上市，今日開招，發售１﹒５億股，１０％公開發售，９０％國際發售，招股價
範圍介乎７﹒５元至１０元，每手５００股，入場費５０５０﹒３９元。
　　截至２０１８年１２月３１日，公司有４５處在管零售商業物業，總在管建築面積約
４﹒５百萬平方米（不包括停車場）。就截至去年底在管建築面積而言，公司在中國所有商業運
營服務供應商之中排名第四，市場份額為０﹒８％。
　　基石投資者部分，和盛海外、遼寧永輝超市及許連捷分別認購１０００萬美元，
Ｏｒｃｈｉｄ　Ｃｈｉｎａ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ則認購６００萬美元。
　　以招股價８﹒７５元計算，公司預料集資淨額１２﹒２４億元，其中５０％將用於戰略收購
及投資於其他中小型商業運營服務供應商；２５％將用於升級資訊技術系統數字化及智能運營及
管理；１０％將用於若干租戶的股權投資；５％將用於根據輕資產業務模式翻新由獨立第三方開
發或擁有　的零售商業物業；１０％元將用於一般業務用途及用作營運資金。
　　獨家保薦人為農銀國際，公開認購截至本周四（１９日）中午，預料２７日公布招股價結果
，３０日於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
生財有道13/12/2019
【嚟緊炒D乜】同程藝龍業務旺季盈利續看俏 短炒上望13.6元
生財有道13/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：續看好舜宇上望150元
FOCUS13/12/2019
【FOCUS】中美英「奇蹟日」 全球市場輪換悄啟幕
中國故事13/12/2019
上海花費數百萬打造AI社區 便利老人智能新生活
國際動態13/12/2019
【決勝唐寧街】調查：保守黨料取得368席 獲國會下議院大多數議席
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金