《談國論企－黎偉成》達經貿協文本對中美世界意義深遠

《談國論企》中美經１３輪的高級別經貿磋商，終於在２０１９年１２月１３日達成一致第

一階段協議文本，使由美國對華單邊掀起的貿戰有所降溫，有利於兩國的經貿、科技、政治等方

面可逐步有序地重回正軌，穩定發展，和有利於增強全球經濟市場信心，亦顯：世界上是沒有問

題不可以解決的、沒有分歧是不可以漸取共識的、沒有矛盾是不可以磨平的。雙方還要舉行第二

階階段磋商，仍有很多若干重大事項和細節要處理，始能夠從文本變為協議。尤其是美國尚未承

諾完全撤銷對華所加徵關稅，變數甚多。



＊第二階段磋商完成立法審核由文本成協議＊



兩國所此番一致達成的經貿協議文本，重點有（一）我看中美高級別經貿磋商應只有兩個階

段，乃因（Ｉ）從商務部副部長兼國際貿易副談判代表王受文所宣讀的《中方關於第一階段經貿

協議的聲明》，所言之第一階段協議文本，總共有九大篇，不計算第一篇的《序言》，放在最首

要之處乃環球政經人士廣為關注的第二篇《知識產權》，緊接著便是《技術轉讓》、《食品和農

產品》、《金融服務》、《匯率和透明度》、《擴大貿易》等，而第八篇是《雙邊評估和爭端解

決》及第九篇為《最終條項》，而《聲明》中指出協議「將在經貿、投資、金融市場等方面產生

積極效應」，可見雙方需要談的、處理的、解決的主要和重大問題，都包括在文本，基本上沒有

漏網之魚，故要磋商的新增項目，實際相當有限，因而不需要有第三階段。但二階段仍該有多輪

會議。

至於（ＩＩ）第二階段的經貿磋商的主要內容，可從《聲明》末段提出的「下一步，雙方將

各自盡快完成立法審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署的具體安排進行協商」，便有十

分清晰的議題範疇。由是表明第二階段的經貿磋商，將會是以工作形式的工作會議，所談判的當

然是第一階段議及的知識產權、技術轉讓以至經貿、金融等許許多多方面的協議立法。

相關的立法審核、翻譯校對等必要的程序，是（ｉ）雙方「各自盡快完成」，先分開來做，

好處是會更快捷、更有效率地完成工作。在各自完成相關工作之後，兩國還是要（ｉｉ）舉行第

二階段的面對面的高級別經貿磋商。

需要指出：第二階段的經貿磋商要由現時所達成的一致認同的文本，最終成為協議，是要經

過（１）大量的法律、翻譯專材參與，始能夠把文本能夠中、英文雙語，皆可以為準，以顯示及

代表達協雙方的主權，即中國的主權，和美國的主權，足見第二階段磋商具有與第一階段同樣高

度的重要性，而且更具關鍵性。

正因（２）要由文本轉為具法律性約束的協議，故兩國官員、專家在「各自盡快完成」文本

的翻譯校對，特別是由文本條文變為法律條文，相信法律專家會參與中美的第二階段高級別經貿

磋商，就條文中的一字、一句，甚至標點符號等，逐點談好、擬定決不可稍一馬虎，否則兩國政

府、行業企業以至人員有可能陷入十分重大的法律爭議、訴訟。



＊有條文確定雙邊評估和爭端解決機制＊



還有（３）兩國無疑經歷超過一年半的經貿磋商，始達成此一重要文本，卻不能夠完全排除

沒有滄海遺珠，有需要加進，當然有需要進行高度深入的磋商才成。

由是我之推論，是：中美第二階段的經貿磋商，需要相當不短時間進行法律、專業和翻譯，

最後還要進行法律審核，協議始能夠簽署，是為《聲明》的另一個令人高度關注之處，因協議是

經過法律的審核程序，就不是由個人主導，不會有個人乍喜、乍惡的情緒化的影響。相信此舉是

要制衡特朗普簽了就反口的老毛病的劣行復發。

至於（二）《中美第一階段經貿協議文本》的第八篇，是「雙邊評估和爭端解決」，此點的

重要性在於：「評估」執行的進度、理想度、效應，不同人有不同的看法，存在有「爭端」的可

能性是無可避免的，要解決問題，是雙方，不是單方，與美方有人較早前曾霸道地要對中方進行

單方「監察」，現時的結果是雙邊，不是單邊為之，足見中方代表堅持主權、原則鍥而不捨地力

爭應有、合法、合理的條款的努力，得來不易，亦爾足珍貴。

（論《中美第一階段經貿協議文本》，上篇）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

